Темпы помощи союзников нарастают. Украина получила три новых вертолета Ми-17

Украина получила от США три советских вертолета Ми-17. При этом за сутки страны-союзники отправили ВСУ 10 рейсов военной помощи.

Об этом свидетельствует сводка Пентагона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Джека Детча.