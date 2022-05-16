Темпи допомоги союзників наростають. Україна отримала три нові гелікоптери Мі-17

Україна отримала від США три радянські гелікоптери Мі-17. При цьому за добу країни-союзники відправили ЗСУ 10 рейсів військової допомоги.

Про це свідчить зведення Пентагону, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Джека Детча.