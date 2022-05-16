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Темпы помощи союзников нарастают. Украина получила три новых вертолета Ми-17

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Понедельник 16 мая 2022 22:34
Темпы помощи союзников нарастают. Украина получила три новых вертолета Ми-17 Фото: вертолет Ми-17 (Думская/Сергей Смоленцев)
Автор: РБК-Украина

Украина получила от США три советских вертолета Ми-17. При этом за сутки страны-союзники отправили ВСУ 10 рейсов военной помощи.

Об этом свидетельствует сводка Пентагона, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter журналиста Джека Детча.

По информации оборонного ведомства США, темпы военной помощи Украине продолжают нарастать. ВСУ уже получили три новых вертолета Ми-17. Также 74 из 90 переданных украинских войскам американских гаубиц уже применяются в боях.

При этом в Пентагоне подтвердили информацию о том, что ВСУ оттеснили оккупантов в Харьковской области до самой границы.

Напомним, Соединенные Штаты передали Украине 89 из 90 гаубиц М-777, которые входили в пакет помощи на 800 млн долларов. Многие из них уже находятся на фронте.

Также мы писали, что военное наступление России на территории Украины ослабевает. В НАТО верят в победу нашей страны.

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