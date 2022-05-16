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Темпи допомоги союзників наростають. Україна отримала три нові гелікоптери Мі-17

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Понеділок 16 травня 2022 22:34
Темпи допомоги союзників наростають. Україна отримала три нові гелікоптери Мі-17 Фото: гелікоптер Мі-17 (Думська/Сергій Смоленцев)
Автор: РБК-Україна

Україна отримала від США три радянські гелікоптери Мі-17. При цьому за добу країни-союзники відправили ЗСУ 10 рейсів військової допомоги.

Про це свідчить зведення Пентагону, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Джека Детча.

За інформацією оборонного відомства США, темпи військової допомоги Україні продовжують наростати. ВСУ вже отримали три нові вертольоти Мі-17. Також 74 із 90 переданих українським військам американських гаубиць вже застосовуються у боях.

При цьому у Пентагоні підтвердили інформацію про те, що ЗСУ відтіснили окупантів у Харківській області до самого кордону.

Нагадаємо, Сполучені Штати передали Україні 89 із 90 гаубиць М-777, які входили до пакету допомоги на 800 млн доларів. Багато хто з них уже перебуває на фронті.

Також ми писали, що військовий наступ Росії на території України слабшає. У НАТО вірять у перемогу нашої країни.

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