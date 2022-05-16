Темпи допомоги союзників наростають. Україна отримала три нові гелікоптери Мі-17
Україна отримала від США три радянські гелікоптери Мі-17. При цьому за добу країни-союзники відправили ЗСУ 10 рейсів військової допомоги.
Про це свідчить зведення Пентагону, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter журналіста Джека Детча.
За інформацією оборонного відомства США, темпи військової допомоги Україні продовжують наростати. ВСУ вже отримали три нові вертольоти Мі-17. Також 74 із 90 переданих українським військам американських гаубиць вже застосовуються у боях.
При цьому у Пентагоні підтвердили інформацію про те, що ЗСУ відтіснили окупантів у Харківській області до самого кордону.
Нагадаємо, Сполучені Штати передали Україні 89 із 90 гаубиць М-777, які входили до пакету допомоги на 800 млн доларів. Багато хто з них уже перебуває на фронті.
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