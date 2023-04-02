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Темпи російських штурмів у районі Бахмута суттєво знизилися: карти боїв ISW

Фото: Темпи російських штурмів у районі Бахмута суттєво знизилися (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У районі Бахмута протягом 1 квітня відбулося 25 бойових зіткнень. Темпи російського штурму продовжують знижуватися порівняно з двотижневою давниною.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

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Нагадаємо, "великий" російський наступ не досяг цілей, поставлених кремлівським диктатором Володимиром Путіним, щодо захоплення адміністративних кордонів Донецької та Луганської областей до 31 березня.

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Війна Росії проти України