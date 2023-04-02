Темпы российских штурмов в районе Бахмута существенно снизились: карты боев ISW

В районе Бахмута в течение 1 апреля произошло 25 боевых столкновений. Темпы российского штурма продолжают снижаться по сравнению с двухнедельной давностью.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Напомним, "большое" российское наступление не достигло целей, поставленных кремлевским диктатором Владимиром Путиным, по захвату административных границ Донецкой и Луганской областей до 31 марта.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.