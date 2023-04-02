RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Темпы российских штурмов в районе Бахмута существенно снизились: карты боев ISW

Фото: Темпы российских штурмов в районе Бахмута существенно снизились (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В районе Бахмута в течение 1 апреля произошло 25 боевых столкновений. Темпы российского штурма продолжают снижаться по сравнению с двухнедельной давностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Бои в Донецкой области

"Южная ось"

Напомним, "большое" российское наступление не достигло целей, поставленных кремлевским диктатором Владимиром Путиным, по захвату административных границ Донецкой и Луганской областей до 31 марта.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины