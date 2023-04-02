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Темпы российских штурмов в районе Бахмута существенно снизились: карты боев ISW

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Воскресенье 02 апреля 2023 06:16
Темпы российских штурмов в районе Бахмута существенно снизились: карты боев ISW Фото: Темпы российских штурмов в районе Бахмута существенно снизились (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

В районе Бахмута в течение 1 апреля произошло 25 боевых столкновений. Темпы российского штурма продолжают снижаться по сравнению с двухнедельной давностью.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Ситуация в Луганской и Харьковской областях

Российские войска совершили ограниченные наземные атаки на линии Сватово-Кременная 1 апреля. Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели неудачные наступательные действия вблизи Кременной (в 21 км к северо-западу от Кременной у Краснопоповки и Макеевки и в пределах 20 км к югу от Кременной у Дибровы, Григорьевки, Белогоровки и Верхнекаменского).

Геолокационные кадры, опубликованные 31 марта и 1 апреля, показали, что украинские силы осуществили ограниченное продвижение к западу от Краснопоповки и северо-восточнее Верхнекаменского. В Луганской областной военной администрации заявили, что наиболее интенсивные бои шли у Белогоровки.

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый рассказал, что действующие на Купянско-Лиманском направлении российские силы сформированы преимущественно из мобилизованного личного состава десантно-мотострелковых подразделений и подразделений 2-го армейского корпуса "ЛНР".

Темпы российских штурмов в районе Бахмута существенно снизились: карты боев ISW

Бои в Донецкой области

1 апреля российские войска не достигли никаких подтвержденных достижений в Бахмуте и его окрестностях. Недавно в районе Бахмута выпал сильный снег и погодные условия могли замедлить продвижение россиян в городе.

В Генштабе Украины сообщали, что российские войска продолжали штурм самого Бахмута и вели безуспешные наступательные операции в районе Богдановки (6 км к северо-западу от Бахмута) и Ивановского (6 км к западу от Бахмута).

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый информировал, что в районе Бахмута произошло 25 боевых столкновений, а темпы российского штурма продолжают снижаться по сравнению с двухнедельной давностью.

Череватый заявил, что российские силы продолжают перегруппировку в районе Бахмута, и ISW ранее оценивали, что российские войска могут решить повторно привлечь личный состав и ресурсы после перегруппировки, чтобы увеличить темп наступления в Бахмуте и вокруг него.

1 апреля российские войска продолжали наступление вдоль линии фронта Авдеевка-Донецк. Геолокационные кадры, опубликованные 1 апреля, показывают, что украинские войска, вероятно, добились незначительных успехов к северо-востоку от Водяного (8 км к юго-западу от Авдеевки).

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия в районе Авдеевки, Новобахмутовки (14 км северо-западнее Авдеевки), а также в 27 км юго-западнее Авдеевки вблизи Северного, Первомайского и Марьинки.

Украинский Генштаб 1 апреля сообщил, что российские войска совершили около 20 штурмов в районе Марьинки из примерно 70, которые они провели по всей Украине. Относительно высокие темпы русских наступательных операций вокруг Марьинки, возможно, отвлекают живую силу и ресурсы, которые русские силы по другому могли бы привлечь к своим последним попыткам активизировать операции в районе Авдеевки.

Вероятно, российские войска отвлекли часть личного состава и ресурсов от Бахмута и, вероятно, решили не возобновлять наступательные операции на Угледаре (30 км к юго-западу от города Донецк), чтобы активизировать операции в районе Авдеевки в надежде оцепить населенный пункт.

Однако российские наступательные операции в районе Марьинки не способствуют усилиям России окружить Авдеевку, и российским войскам придется продвинуться далеко за пределы Марьинки, чтобы наступательные действия привели к значительным операциям или даже тактическим успехам. Российские войска пытались захватить Марьинку с начала полномасштабного вторжения в Украину и с тех пор продвинулись всего примерно на два километра вглубь населенного пункта.

1 апреля российские войска не совершали никаких подтвержденных наземных атак в западной части Донецкой области.

Темпы российских штурмов в районе Бахмута существенно снизились: карты боев ISW

Темпы российских штурмов в районе Бахмута существенно снизились: карты боев ISW

"Южная ось"

Российские войска продолжали строить оборону на оккупированном юге Украины.

Радио Свобода опубликовала спутниковые снимки, показывающие, что российские войска построили новые укрепления в Крыму с начала 2023 года.

На снимках видно, что российские войска построили оборону за административной границей возле КПП "Армянск", на Перекопском перешейке, на пляжах Евпатории и вдоль трассы E97 и E105.

Спутниковые снимки, опубликованные 1 апреля, показывают, что российские войска с начала 2023 года укрепили аэропорт Бердянск траншеями и "зубами дракона", а также строили оборону вдоль дороги, ведущей в аэропорт.

Российские войска продолжают строить оборону в тыловых районах линии фронта, что свидетельствует о том, что российские войска могут быть озабочены своей способностью удерживать оккупированные территории на юге Украины.

1 апреля российские войска совершили обстрелы Запорожской и Херсонской областей.

Темпы российских штурмов в районе Бахмута существенно снизились: карты боев ISW

Темпы российских штурмов в районе Бахмута существенно снизились: карты боев ISW

Напомним, "большое" российское наступление не достигло целей, поставленных кремлевским диктатором Владимиром Путиным, по захвату административных границ Донецкой и Луганской областей до 31 марта.

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