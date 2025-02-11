Темпи просування росіян на Покровському напрямку знизилися: експерт назвав причини

"Останнім часом темп просування російської армії (на Покровському напрямку - ред.) дещо знизився, але перша причина всіх цих процесів пов'язана з ефективною оборонною діяльністю українських Сил оборони на цій ділянці фронту", - сказав Селезньов.

За його словами, ворог зазнає настільки непоправних втрат, що не спроможний з попередніми темпами просуватися вперед. Останнім часом темп просування російських військ складає буквально кілька сотень метрів на добу, що значно менше, ніж це було буквально кілька тижнів тому.

"Ну і ключове. Зараз ворог змушений задіяти свої оперативні резерви. Ті самі, які він планував задіяти під час безпосередньо боїв на території Мирнограда та Покровська. Але ж змушений раніше ці ресурси задіяти, для того, щоб бодай мати якусь надію на подальше працювання навколо цих двох населених пунктів", - зазначив експерт.

Однак, на його думку, плани росіян "поступово перетворяться на великий пшик".

"У ворога фізично вже не вистачає ресурсів, щоб просуватися вперед. Українська армія в рамках стратегічної оборони час від часу проводить певні контрнаступальні дії, які створюють серйозні загрози передовим штурмовим загонам російської армії. А отже говорити про те, що Покровськ, чи Мирноград "приречений" я б не ризикнув" - додав Селезньов.