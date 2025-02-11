Темпы продвижения россиян на Покровском направлении снизились: эксперт назвал причины

"В последнее время темп продвижения российской армии (на Покровском направлении - ред.) несколько снизился, но первая причина всех этих процессов связана с эффективной оборонительной деятельностью украинских Сил обороны на этом участке фронта", - сказал Селезнев.

По его словам, враг несет настолько непоправимые потери, что не способен с прежними темпами продвигаться вперед. В последнее время темп продвижения российских войск составляет буквально несколько сотен метров в сутки, что значительно меньше, чем это было буквально несколько недель назад.

"Ну и ключевое. Сейчас враг вынужден задействовать свои оперативные резервы. Те самые, которые он планировал задействовать во время непосредственно боев на территории Мирнограда и Покровска. Но вынужден ранее эти ресурсы задействовать, для того, чтобы хотя бы иметь какую-то надежду на дальнейшую работу вокруг этих двух населенных пунктов", - отметил эксперт.

Однако, по его мнению, планы россиян "постепенно превратятся в большой пшик".

"У врага физически уже не хватает ресурсов, чтобы продвигаться вперед. Украинская армия в рамках стратегической обороны время от времени проводит определенные контрнаступательные действия, которые создают серьезные угрозы передовым штурмовым отрядам российской армии. А значит говорить о том, что Покровск, или Мирноград "обречен" я бы не рискнул", - добавил Селезнев.