Темпи наступу в Бахмуті впали через атаки ЗСУ на фланги росіян: карти боїв від ISW

Ситуація в Харківській та Луганській областях

23 травня російські війська здійснили обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна. Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Масютівки (13 км на північний схід від Куп’янська) та Білогорівки (10 км на південь від Кремінної).

Російський військовий блогер стверджував, що російські сили зайняли нові позиції поблизу Невського (18 км на північний захід від Кремінної), хоча ISW не знайшло візуального підтвердження цього твердження. На відео, опублікованому 23 травня, нібито видно, як невідомі десантні підрозділи діють у лісах поблизу Кремінної.

Ситуація на Донбасі

Українські офіційні особи заявили, що темпи бойових дій на бахмутському напрямку знизилися через продовження обмежених українських контратак на флангах Бахмута 23 травня.

Генштаб України вперше з грудня 2022 року не повідомив про бої в місті Бахмут у своїй обстановці за 18:00, припускаючи, що сили групи "Вагнера", можливо, просувалися далі в межах міста. Генштаб також повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії поблизу Хромового (безпосередньо на захід від Бахмута).

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр заявила про зниження бойових дій у Бахмуті та його околицях і повторила, що українські війська утримують позиції в укріпрайоні біля пам’ятника МіГ-17 у західному Бахмуті.

Військовий блогер поділився відеоматеріалом, на якому нібито видно сили групи "Вагнера" біля пам’ятника МіГ-17, і стверджував, що українських військ у цьому районі немає. Речник Східної групи військ України полковник Сергій Череватий заявив, що українські сили просунулися на 200-400 метрів уздовж флангів Бахмута і досі контролюють низку будівель та укріплень у південно-західній частині Бахмута.

Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили просунулися поблизу Ягідного (1 км на північний захід від Бахмута) і що російські сили безуспішно атакували поблизу Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута) та Іванівського (безпосередньо на захід від Бахмута).

Інший військовий блогер спростував повідомлення про те, що українські сили досягли успіхів під час контратак на північний захід і південний захід від Бахмута, і оцінив, що наступ Росії з Бахмута в напрямку Іванівського чи Богданівки залишається малоймовірним.

23 травня російські війська продовжили наступ на лінії Авдіївка-Донецьк. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські атаки поблизу Авдіївки, за 13 км на північ від Авдіївки в районі Новокалинового та в межах 14 км на захід від Авдіївки в районі Сіверного, Водяного та Первомайського.

Повідомляється, що українські сили також відбили численні напади на Мар’їнку (приблизно 24 км на південний захід від міста Донецьк). Речник Таврійського напрямку ЗСУ Валерій Шерешень заявив, що російські війська зосереджують зусилля на наступі на Авдіївку та Мар’їнку, і повідомив, що на цих двох ділянках відбулося 19 бойових зіткнень.

Російське джерело стверджувало, що російські сили проводили штурмові операції біля Первомайського, на південно-західному підступі до Авдіївки, у Мар’їнці та на Красногорівському напрямку (приблизно 20 км на захід від Донецька). На відео з геолокацією, опублікованому 23 травня, видно, як підрозділи 287-го окремого стрілецького батальйону 1-го армійського корпусу діють на південь від Авдіївки.

Російські війська 23 травня не проводили наступальних дій на південний захід від Донецька.

"Південна вісь"

Російські війська продовжували оборону на півдні України напередодні запланованого українського контрнаступу. 23 травня речник ЗСУ на Таврійському напрямку Валерій Шершень повідомив, що російські війська ведуть оборону на Новопавлівському та Оріхівському напрямках Запорізької області.

Шершень також заявив, що російські війська активно мінують східний (лівий) берег Дніпра та встановлюють барикади проти човнів і плавзасобів. Геолокаційні кадри показали, що російські війська побудували нові укріплення в Криму вздовж доріг, які ведуть на півострів.

Російські війська продовжують обстріли українських позицій на півдні України. На геолокаційних кадрах, опублікованих 23 травня, видно артилерійські частини 177-го ОМП Каспійської флотилії, які діють поблизу Дорожнянки Запорізької області. Міністерство оборони (МО) Росії опублікувало кадри, на яких нібито видно, як невідомі підрозділи ВДВ завдають ударів по українській бронетехніці на західному (правому) березі Дніпра.

Ситуація на фронті 23 травня

Станом на 18:00 Генштаб України повідомив про 16 бойових зіткнень на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар'їінка.

Крім цього, ЗСУ знищили три пункти управління та один склад боєприпасів окупантів.

На ранок цього ж дня повідомлялось, що ЗСУ знищили ще 480 росіян, 4 крилаті ракети, гелікоптер та 40 артсистем. Загальна кількість ліквідованих окупантів становить 204 360 осіб.

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