Генштаб про втрати Росії в Україні за добу: гелікоптер, 480 окупантів та 40 артсистем

За даними на ранок понеділка, 23 травня, українські військові ліквідували за добу 480 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 204 360 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер, 4 крилаті ракети та 40 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:

Нагадаємо, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - там відбулось понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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