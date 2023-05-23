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Генштаб про втрати Росії в Україні за добу: гелікоптер, 480 окупантів та 40 артсистем

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Вівторок 23 травня 2023 07:59
Генштаб про втрати Росії в Україні за добу: гелікоптер, 480 окупантів та 40 артсистем Фото: українські військові (Getty Images)
Автор: Антон Малиновський

За даними на ранок понеділка, 23 травня, українські військові ліквідували за добу 480 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 204 360 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер, 4 крилаті ракети та 40 артилерійських систем.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 204 360 (+480) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3789 (+4) од,
  • бойових броньованих машин - 7419 (+12) од,
  • артилерійських систем - 3318 (+40) од,
  • РСЗВ - 565 (+0) од,
  • засоби ППО - 327 (+0) од,
  • літаків - 309 (+0) од,
  • гелікоптерів - 295 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2864 (+34),
  • крилаті ракети - 1015 (+4),
  • кораблі /катери - 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 6139 (+10) од,
  • спеціальна техніка - 433 (+6)

Нагадаємо, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - там відбулось понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

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