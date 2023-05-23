Генштаб про втрати Росії в Україні за добу: гелікоптер, 480 окупантів та 40 артсистем
За даними на ранок понеділка, 23 травня, українські військові ліквідували за добу 480 російських солдатів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 204 360 військових. Крім того, ЗСУ знищили гелікоптер, 4 крилаті ракети та 40 артилерійських систем.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на дані Генштаба ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 23.05.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 204 360 (+480) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3789 (+4) од,
- бойових броньованих машин - 7419 (+12) од,
- артилерійських систем - 3318 (+40) од,
- РСЗВ - 565 (+0) од,
- засоби ППО - 327 (+0) од,
- літаків - 309 (+0) од,
- гелікоптерів - 295 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 2864 (+34),
- крилаті ракети - 1015 (+4),
- кораблі /катери - 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 6139 (+10) од,
- спеціальна техніка - 433 (+6)
Нагадаємо, що росіяни продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках - там відбулось понад 30 бойових зіткнень. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.
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