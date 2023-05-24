Темпы наступления в Бахмуте упали из-за атак ВСУ на фланги россиян: карты боев от ISW

Ситуация в Харьковской и Луганской областях

23 мая российские войска совершили ограниченные наземные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная. Генштаб Украины сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Масютовки (13 км северо-восточнее Купянска) и Белогоровки (10 км южнее Кременной).

Российский военный блоггер утверждал, что российские силы заняли новые позиции вблизи Невского (18 км северо-западнее Кременной), хотя ISW не нашло визуального подтверждения этого утверждения. На видео, опубликованном 23 мая, якобы видно, как неизвестные десантные подразделения действуют в лесах близ Кременной.

Ситуация на Донбассе

Украинские официальные лица заявили, что темпы боевых действий на бахмутском направлении снизились из-за продления ограниченных украинских контратак на флангах Бахмута 23 мая.

Генштаб Украины впервые с декабря 2022 года не сообщил о боях в городе Бахмут в своей обстановке в 18:00, предполагая, что силы группы "Вагнера", возможно, продвигались дальше в пределах города. Генштаб также сообщил, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Хромового (непосредственно к западу от Бахмута).

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила о снижении боевых действий в Бахмуте и его окрестностях и повторила, что украинские войска удерживают позиции в укрепрайоне у памятника МиГ-17 в западном Бахмуте.

Военный блоггер поделился видеоматериалом, на котором якобы видны силы группы "Вагнера" у памятника МиГ-17 и утверждал, что украинских войск в этом районе нет. Представитель Восточной группы войск Украины полковник Сергей Череватый заявил, что украинские силы продвинулись на 200-400 метров вдоль флангов Бахмута и до сих пор контролируют ряд зданий и укреплений в юго-западной части Бахмута.

Российский "военкор" утверждал, что украинские силы продвинулись вблизи Ягодного (1 км северо-западнее Бахмута) и что российские силы безуспешно атаковали вблизи Григоровки (8 км северо-западнее Бахмута) и Ивановского (непосредственно к западу от Бахмута).

Другой военный блоггер опроверг сообщения о том, что украинские силы добились успехов во время контратак к северо-западу и юго-западу от Бахмута, и оценил, что наступление России из Бахмута в направлении Ивановского или Богдановки остается маловероятным.

23 мая русские войска продолжили наступление на линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что украинские войска отбили российские атаки вблизи Авдеевки, в 13 км к северу от Авдеевки в районе Новокалинового и в пределах 14 км к западу от Авдеевки в районе Северного, Водяного и Первомайского.

Сообщается, что украинские силы также отразили многочисленные нападения на Марьинку (около 24 км юго-западнее города Донецка). Представитель Таврического направления ВСУ Валерий Шерешень заявил, что российские войска сосредотачивают усилия на наступлении на Авдеевку и Марьинку, и сообщил, что на этих двух участках произошло 19 боевых столкновений.

Российский источник утверждал, что российские силы проводили штурмовые операции возле Первомайского, на юго-западном подступе к Авдеевке, в Марьинке и Красногоровском направлении (приблизительно 20 км к западу от Донецка). На видео с геолокацией, опубликованном 23 мая, видно, как подразделения 287-го отдельного стрелкового батальона 1-го армейского корпуса действуют к югу от Авдеевки.

Российские войска 23 мая не предпринимали наступательных действий юго-западнее Донецка.

"Южная ось"

Российские войска продолжали оборону на юге Украины накануне запланированного украинского контрнаступления. 23 мая спикер ВСУ на Таврическом направлении Валерий Шершень сообщил, что российские войска ведут оборону на Новопавловском и Ореховском направлениях Запорожской области.

Шершень также заявил, что российские войска активно минуют восточный (левый) берег Днепра и устанавливают баррикады против лодок и плавсредств. Геолокационные кадры показали, что российские войска построили новые укрепления в Крыму вдоль дорог, ведущих на полуостров.

Российские войска продолжают обстрелы украинских позиций на юге Украины. На геолокационных кадрах, опубликованных 23 мая, видны артиллерийские части 177-го ОМП Каспийской флотилии, действующие вблизи Дорожнянки Запорожской области. Министерство обороны (МО) России опубликовало кадры, на которых якобы видно, как неизвестные подразделения ВДВ наносят удары по украинской бронетехнике на западном (правом) берегу Днепра.

Ситуация на фронте 23 мая

По состоянию на 18:00 Генштаб Украины сообщил о 16 боевых столкновениях на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

Кроме того, ВСУ уничтожили три пункта управления и один состав боеприпасов окупантов.

К утру этого же дня сообщалось, что ВСУ уничтожили еще 480 россиян, 4 крылатые ракеты, вертолет и 40 артсистем. Общее количество ликвидированных окупантов составляет 204 360 человек.

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