ru ua
Ср, 22 декабря News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Настоящая аномалия. В Гренландии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха

Новина українською →
Гренландия, Среда 22 декабря 2021 14:59
Настоящая аномалия. В Гренландии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха Фото: (Pixabay)
Автор: Иванна Шовкун

В последние дни на севере Гренландии наблюдалась аномально высокая температура воздуха. Это настоящая аномалия для данного периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.

Так, в одном из самых северных городов на планете Земля - Канак (Гренландия) - 21 декабря был побит температурный рекорд. Максимальная температура в дневные часы выросла до +8,3 градуса.

"Для таких высоких широт, учитывая еще холодный период года и тот факт, что в Гренландии сейчас царит полярная ночь - это настоящая аномалия!", - говорится в сообщении.

Настоящая аномалия. В Гренландии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха

Напомним, на острове Галиндез, где находится украинская станция "Академик Вернадский" выпал рекордный уровень снега. Такой высоты полярники не фиксировали уже 20 лет.

Читайте РБК-Украина в Google News
Гренландия Погода
NEWS
Новый год во время пандемии. Ученые спрогнозировали развитие COVID в начале 2022
Новый год во время пандемии. Ученые спрогнозировали развитие COVID в начале 2022
DAILY
Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать
Олег Чернышкорреспондент РБК-Украина Стена безопасности. Как Украина хочет отгородиться от Беларуси и что может этому помешать