Настоящая аномалия. В Гренландии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха
Фото: (Pixabay)
В последние дни на севере Гренландии наблюдалась аномально высокая температура воздуха. Это настоящая аномалия для данного периода.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook.
Так, в одном из самых северных городов на планете Земля - Канак (Гренландия) - 21 декабря был побит температурный рекорд. Максимальная температура в дневные часы выросла до +8,3 градуса.
"Для таких высоких широт, учитывая еще холодный период года и тот факт, что в Гренландии сейчас царит полярная ночь - это настоящая аномалия!", - говорится в сообщении.
Напомним, на острове Галиндез, где находится украинская станция "Академик Вернадский" выпал рекордный уровень снега. Такой высоты полярники не фиксировали уже 20 лет.