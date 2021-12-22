Настоящая аномалия. В Гренландии зафиксировали рекордно высокую температуру воздуха

В последние дни на севере Гренландии наблюдалась аномально высокая температура воздуха. Это настоящая аномалия для данного периода.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометеорологический центр в Facebook .

Так, в одном из самых северных городов на планете Земля - Канак (Гренландия) - 21 декабря был побит температурный рекорд. Максимальная температура в дневные часы выросла до +8,3 градуса.

"Для таких высоких широт, учитывая еще холодный период года и тот факт, что в Гренландии сейчас царит полярная ночь - это настоящая аномалия!", - говорится в сообщении.