Обновлено 25 температурных рекордов: климатологи подвели итоги 2021 года в Киеве
В 2021 году средняя температура в Киеве составила 9,2 градусов тепла, что на 0,2 градусов больше климатической нормы 1991-2020 гг. Он вошел лишь в двадцатку самых теплых с 1881 года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центральную геофизическую обсерваторию.
Как отмечается в сообщении, в течение семи месяцев года наблюдались положительные отклонения температуры воздуха по сравнению со средними многолетними показателями, а пять месяцев продемонстрировали отрицательные отклонения от нее. Особенно отличились июль и ноябрь, которые имели наибольшие отклонения соответственно на 3,3 градусов и 2,2 градусов.
Холоднее всего в прошлом году было 20 января - 20,2 градусов мороза, жарче всего - 24 июня, когда температура в тени достигла 35,5 градусов тепла.
Всего в 2021 году в Киеве было зафиксировано 25 температурных рекордов, причем больше всего их было в январе и июне - соответственно 9 и 10.
Осадков в Киеве на проспекте Науки, 37 выпало 533 мм, что соответствует 86% климатической нормы. 2021 год вошел в двадцатку самых сухих. Однако во времени осадки распределились очень неравномерно - почти две месячные нормы в январе и феврале, а в июне и октябре их количество не превысило и 32% от средних многолетних показателей.
Напомним, 3 января в Киеве было установлено два температурных рекорда. Температура поднялась до 4,3 градуса, что на 0,3 градусов выше рекордного значения температуры для этого дня 1899 года. Кроме того, максимальная температура в столице 3 января поднялась до 8,2 градусов тепла, таким образом превысив предыдущий рекорд для этого дня 1899 года на 2,1 градусов.