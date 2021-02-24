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Температурные качели: какой будет погода в Украине в ближайшие три дня

Автор: РБК-Украина

Завтра и послезавтра на западе и юго-западе Украины ожидается до +16°, в восточных и северных регионах - до -15°. В субботу, 27 февраля, температура воздуха в стране снизится, местами возможны осадки.

Об этом сообщает пресс-служба Укргидрометцентра в Facebook.

Отмечается, что в последующие двое суток без существенных осадков будет почти во всех регионах, кроме востока, местами ожидается туман. Температура ночью будет колебаться в пределах от 3° тепла до 3° мороза, днем - 4-12° тепла

"На западе и юго-западе до плюс 16°, лишь в восточных, юго-восточных и Сумской областях ближайшей ночью 4-9°, на Закарпатье до 15° мороза, завтра днем 0-4° тепла", - говорится в сообщении.

По прогнозу синоптиков, в субботу в большинстве областей вероятен небольшой, а на западе страны умеренный, дождь и мокрый снег. Ожидается понижение дневной температуры на 2-5°.

"На дорогах страны, кроме южной части, местами гололедица", - предупредили в Укргидрометцентре.

Напомним, синоптики прогнозируют, что в среду будут снегопады в восьми областях. В центре и на севере Украины ожидаются осадки. Температура воздуха днем в западных областях поднимется до +11 градусов, в центральных и южных областях будут наблюдаться заморозки, а на востоке и севере ударят морозы.

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