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Температурні гойдалки: якою буде погода в Україні у найближчі три дні

Автор: РБК-Україна

Завтра та післязавтра на заході та південному заході України очікується до +16°, в східних та північних регіонах - до -15°. В суботу, 27 лютого, температура повітря в країні знизиться, місцями можливі опади.

Про це повідомляє прес-служба Укргідрометцентру в Facebook.

Зазначається, що в наступні дві доби без істотних опадів буде майже в усіх регіонах, крім південного сходу, подекуди очікується туман. Температура вночі коливатиметься в межах від 3° тепла до 3° морозу, вдень - 4-12° тепла

"На заході та південному заході до плюс 16°, лише у східних, південно-східних та Сумській областях найближчої ночі 4-9°, на Луганщині до 15° морозу, завтра вдень 0-4° тепла", - йдеться в повідомленні.

За прогнозом синоптиків, в суботу в більшості областей ймовірний невеликий, а на заході країни помірний, дощ та мокрий сніг. Очікується зниження денної температури на 2-5°.

"На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця", - застерегли в Укргідрометцентрі.

Нагадаємо, синоптики прогнозують, що у середу будуть снігопади у вісьмох областях. У центрі та на півночі України очікуються опади. Температура повітря вдень у західних областях підніметься до +11 градусів, у центральних та південних областях спостерігатимуться заморозки, а на сході та півночі вдарять морози.

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