Температурні гойдалки: якою буде погода в Україні у найближчі три дні

Зазначається, що в наступні дві доби без істотних опадів буде майже в усіх регіонах, крім південного сходу, подекуди очікується туман. Температура вночі коливатиметься в межах від 3° тепла до 3° морозу, вдень - 4-12° тепла

"На заході та південному заході до плюс 16°, лише у східних, південно-східних та Сумській областях найближчої ночі 4-9°, на Луганщині до 15° морозу, завтра вдень 0-4° тепла", - йдеться в повідомленні.

За прогнозом синоптиків, в суботу в більшості областей ймовірний невеликий, а на заході країни помірний, дощ та мокрий сніг. Очікується зниження денної температури на 2-5°.

"На дорогах країни, крім південної частини, місцями ожеледиця", - застерегли в Укргідрометцентрі.