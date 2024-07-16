Температурні рекорди в Україні: в яких містах зафіксували найбільшу спеку

В яких містах зафіксували температурні рекорди

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, нові температурні рекорди в деяких містах нашої країни було встановлено 15 липня 2024 року.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - йдеться у дописі установи у Facebook.

Уточнюється, що, згідно з даними метеорологічних станцій, були зафіксовані перевищення температур на 1-4 градуси за Цельсієм.

Виходячи з оприлюдненої карти, температурні рекорди було зафіксовано:

у Києві - 34,2°С

у Чернівцях - 34,2°С

у Сумах - 36°С

в Одесі - 36,5°С

у Харкові - 36,8°С

у Вінниці - 37,4°С

у Запоріжжі - 38,1°С

у Кропивницькому - 38,1°С

у Миколаєві - 40,5°С

у Херсоні - 40,5°С

Температурні рекорди 15 липня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Яку температуру прогнозують найближчими днями

Впродовж 16-19 липня Гідрометцентр прогнозує спекотну погоду з температурами:

вночі - 19-26°С

вдень - 35-39°С

У південних, більшості східних і центральних областей місцями - надзвичайна спека до 40-41 градуса вище нуля.

У західних областях - 29-34 градусів за Цельсієм. Місцями - сильна спека 35-36°С.

Зазначається, що 18 липня на заході та півночі країни спека може дещо послабшати.

Крім того, у деяких регіонах можливі місцями короткочасні дощі та грози.

Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко уточнює, що ймовірність послаблення спеки спостерігається:

у Києві - з 18 липня

у східних, центральних і південних областях - 19-20 липня

"Не набагато, проте все ж відчутно", - зауважила експерт.