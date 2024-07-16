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Температурні рекорди в Україні: в яких містах зафіксували найбільшу спеку

Спека в Україні встановлює нові рекорди (фото: Getty Images)
Автор: Ірина Костенко

Аномальна спека в Україні триває. У деяких регіонах денні температурні максимуми побили свої попередні історичні рекордні значення.

РБК-Україна розповідає, в яких містах зафіксували найбільшу спеку.

В яких містах зафіксували температурні рекорди

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, нові температурні рекорди в деяких містах нашої країни було встановлено 15 липня 2024 року.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - йдеться у дописі установи у Facebook.

Уточнюється, що, згідно з даними метеорологічних станцій, були зафіксовані перевищення температур на 1-4 градуси за Цельсієм.

Виходячи з оприлюдненої карти, температурні рекорди було зафіксовано:

  • у Києві - 34,2°С
  • у Чернівцях - 34,2°С
  • у Сумах - 36°С
  • в Одесі - 36,5°С
  • у Харкові - 36,8°С
  • у Вінниці - 37,4°С
  • у Запоріжжі - 38,1°С
  • у Кропивницькому - 38,1°С
  • у Миколаєві - 40,5°С
  • у Херсоні - 40,5°С

Температурні рекорди 15 липня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)

Яку температуру прогнозують найближчими днями

Впродовж 16-19 липня Гідрометцентр прогнозує спекотну погоду з температурами:

  • вночі - 19-26°С
  • вдень - 35-39°С

У південних, більшості східних і центральних областей місцями - надзвичайна спека до 40-41 градуса вище нуля.

У західних областях - 29-34 градусів за Цельсієм. Місцями - сильна спека 35-36°С.

Зазначається, що 18 липня на заході та півночі країни спека може дещо послабшати.

Крім того, у деяких регіонах можливі місцями короткочасні дощі та грози.

 

Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко уточнює, що ймовірність послаблення спеки спостерігається:

  • у Києві - з 18 липня
  • у східних, центральних і південних областях - 19-20 липня

"Не набагато, проте все ж відчутно", - зауважила експерт.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна потрапила до епіцентру температурної аномалії, а також які ще країни "накрила" рекордна спека.

Читайте також, якого лиха завдає аномальна спека українцям.

При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Український гідрометеорологічний центр, сторінка Наталки Діденко у Facebook.

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