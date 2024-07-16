Температурні рекорди в Україні: в яких містах зафіксували найбільшу спеку

Аномальна спека в Україні триває. У деяких регіонах денні температурні максимуми побили свої попередні історичні рекордні значення.
РБК-Україна розповідає, в яких містах зафіксували найбільшу спеку.
Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, нові температурні рекорди в деяких містах нашої країни було встановлено 15 липня 2024 року.
"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - йдеться у дописі установи у Facebook.
Уточнюється, що, згідно з даними метеорологічних станцій, були зафіксовані перевищення температур на 1-4 градуси за Цельсієм.
Виходячи з оприлюдненої карти, температурні рекорди було зафіксовано:
Температурні рекорди 15 липня (інфографіка: facebook.com/UkrHMC)
Впродовж 16-19 липня Гідрометцентр прогнозує спекотну погоду з температурами:
У південних, більшості східних і центральних областей місцями - надзвичайна спека до 40-41 градуса вище нуля.
У західних областях - 29-34 градусів за Цельсієм. Місцями - сильна спека 35-36°С.
Зазначається, що 18 липня на заході та півночі країни спека може дещо послабшати.
Крім того, у деяких регіонах можливі місцями короткочасні дощі та грози.
Тим часом метеоролог і синоптик Наталка Діденко уточнює, що ймовірність послаблення спеки спостерігається:
"Не набагато, проте все ж відчутно", - зауважила експерт.
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Україна потрапила до епіцентру температурної аномалії, а також які ще країни "накрила" рекордна спека.
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При підготовці матеріалу було використано такі джерела: Український гідрометеорологічний центр, сторінка Наталки Діденко у Facebook.
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