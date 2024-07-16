Температурные рекорды в Украине: в каких городах зафиксировали самую большую жару

Аномальная жара в Украине продолжается. В некоторых регионах дневные температурные максимумы побили свои предыдущие исторические рекордные значения.
РБК-Украина рассказывает, в каких городах зафиксировали наибольшую жару.
Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, новые температурные рекорды в некоторых городах нашей страны были установлены 15 июля 2024 года.
"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - говорится в сообщении учреждения в Facebook.
Уточняется, что, согласно данным метеорологических станций, было зафиксировано превышение температур на 1-4 градуса по Цельсию.
Исходя из опубликованной карты, температурные рекорды были зафиксированы:
Температурные рекорды 15 июля (инфографика: facebook.com/UkrHMC)
На протяжении 16-19 июля Гидрометцентр прогнозирует жаркую погоду с температурами:
В южных, большинстве восточных и центральных областей местами - чрезвычайная жара до 40-41 градуса выше нуля.
В западных областях - 29-34 градусов по Цельсию. Местами - сильная жара 35-36°С.
Отмечается, что 18 июля на западе и севере страны жара может несколько ослабеть.
Кроме того, в некоторых регионах возможны местами кратковременные дожди и грозы.
Между тем, метеоролог и синоптик Наталья Диденко уточняет, что вероятность ослабления жары наблюдается:
"Ненамного, однако все же ощутимо", - отметила эксперт.
Напомним, ранее мы рассказывали, что Украина попала в эпицентр температурной аномалии, а также какие еще страны "накрыла" рекордная жара.
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При подготовке материала были использованы следующие источники: Украинский гидрометеорологический центр, страница Наталки Диденко в Facebook.
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