Температурные рекорды в Украине: в каких городах зафиксировали самую большую жару

В каких городах зафиксировали температурные рекорды

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, новые температурные рекорды в некоторых городах нашей страны были установлены 15 июля 2024 года.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - говорится в сообщении учреждения в Facebook.

Уточняется, что, согласно данным метеорологических станций, было зафиксировано превышение температур на 1-4 градуса по Цельсию.

Исходя из опубликованной карты, температурные рекорды были зафиксированы:

в Киеве - 34,2°С

в Черновцах - 34,2°С

в Сумах - 36°С

в Одессе - 36,5°С

в Харькове - 36,8°С

в Виннице - 37,4°С

в Запорожье - 38,1°С

в Кропивницком - 38,1°С

в Николаеве - 40,5°С

в Херсоне - 40,5°С

Температурные рекорды 15 июля (инфографика: facebook.com/UkrHMC)

Какую температуру прогнозируют в ближайшие дни

На протяжении 16-19 июля Гидрометцентр прогнозирует жаркую погоду с температурами:

ночью - 19-26°С

днем - 35-39°С

В южных, большинстве восточных и центральных областей местами - чрезвычайная жара до 40-41 градуса выше нуля.

В западных областях - 29-34 градусов по Цельсию. Местами - сильная жара 35-36°С.

Отмечается, что 18 июля на западе и севере страны жара может несколько ослабеть.

Кроме того, в некоторых регионах возможны местами кратковременные дожди и грозы.

Между тем, метеоролог и синоптик Наталья Диденко уточняет, что вероятность ослабления жары наблюдается:

в Киеве - с 18 июля

в восточных, центральных и южных областях - 19-20 июля

"Ненамного, однако все же ощутимо", - отметила эксперт.