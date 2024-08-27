Температурні максимуми у 14 містах і рекорд у столиці: де в Україні найспекотніше

Стовпчики термометрів у більшості регіонів України продовжують зашкалювати на тлі спеки, що триває вже не перший тиждень. При цьому в деяких містах експерти фіксують нові температурні максимуми й рекорди.
РБК-Україна розповідає, в яких саме містах зафіксували нещодавно найбільшу спеку.
Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, нові температурні рекорди в деяких містах нашої країни було встановлено впродовж 26 серпня 2024 року.
"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - йдеться у дописі установи у Facebook.
Уточнюється, що, згідно з даними метеорологічних станцій, було зафіксовано перевищення температур на 1-3 градуси за Цельсієм.
Виходячи з оприлюдненої карти, температурні максимуми у понеділок, 26 серпня, було встановлено:
Температурні рекорди 26 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Крім того, згідно з даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, температурний рекорд було зафіксовано у Києві.
"26 серпня у столиці середньодобова температура повітря досягла 26,4°С, що на 0,6°С перевершило попередній рекорд для цього дня 1903 року", - розповіли на сторінці обсерваторії у Facebook.
Уточнюється, що кліматична норма була перевищена на 7,6°С.
Допис Центральної геофізичної обсерваторії (скриншот: facebook.com/CGO.Official)
На середу, 28 серпня, в Україні прогнозують мінливу хмарність.
У південній частині, Дніпропетровській та Кіровоградській областях - короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території найімовірніше без опадів.
Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с.
Температура вночі - 18-23°С (у західних та північних областях 15-20°С), вдень - 29-34°С (тим часом як на узбережжі морів - 26-31°С).
Прогноз погоди на 28 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Крім того, Гідрометцентр попереджає українців про пожежну небезпеку найближчими днями у більшості регіонів.
"26-29 серпня в Україні, крім Львівської, Закарпатської, Волинської, а 29 серпня - Херсонської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні прес-служби у Facebook.
Пожежна небезпека в Україні станом на 29 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)
Нагадаємо, раніше ми розповідали, якою буде погода в перші дні вересня та до чого готуватись українцям на початку осені.
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