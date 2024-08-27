Температурні максимуми у 14 містах і рекорд у столиці: де в Україні найспекотніше

В яких містах України зафіксували температурні максимуми

Згідно з інформацією Українського гідрометеорологічного центру, нові температурні рекорди в деяких містах нашої країни було встановлено впродовж 26 серпня 2024 року.

"Денні максимуми в деяких областях знову побили свої попередні історичні рекордні значення для цієї дати", - йдеться у дописі установи у Facebook.

Уточнюється, що, згідно з даними метеорологічних станцій, було зафіксовано перевищення температур на 1-3 градуси за Цельсієм.

Виходячи з оприлюдненої карти, температурні максимуми у понеділок, 26 серпня, було встановлено:

у Рівному - 33,4°С

у Луцьку - 33,5°С

у Чернігові - 33,5°С

у Полтаві - 34,1°С

у Чернівцях - 34,3°С

в Житомирі - 34,1°С

у Тернополі - 34,4°С

у Хмельницькому - 34,6°С

у Сумах - 35,3°С

у Харкові - 35,4°С

у Херсоні - 36,2°С

у Кропивницькому - 36,3°С

у Вінниці - 36,4°С

у Миколаєві - 37,1°С

Температурні рекорди 26 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, згідно з даними метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, температурний рекорд було зафіксовано у Києві.

"26 серпня у столиці середньодобова температура повітря досягла 26,4°С, що на 0,6°С перевершило попередній рекорд для цього дня 1903 року", - розповіли на сторінці обсерваторії у Facebook.

Уточнюється, що кліматична норма була перевищена на 7,6°С.

Допис Центральної геофізичної обсерваторії (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Які температури прогнозують найближчими днями

На середу, 28 серпня, в Україні прогнозують мінливу хмарність.

У південній частині, Дніпропетровській та Кіровоградській областях - короткочасний дощ, місцями гроза. На решті території найімовірніше без опадів.

Вітер північно-східний, східний, 7-12 м/с.

Температура вночі - 18-23°С (у західних та північних областях 15-20°С), вдень - 29-34°С (тим часом як на узбережжі морів - 26-31°С).

Прогноз погоди на 28 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)

Крім того, Гідрометцентр попереджає українців про пожежну небезпеку найближчими днями у більшості регіонів.

"26-29 серпня в Україні, крім Львівської, Закарпатської, Волинської, а 29 серпня - Херсонської областей, надзвичайний рівень пожежної небезпеки", - йдеться у повідомленні прес-служби у Facebook.

Пожежна небезпека в Україні станом на 29 серпня (карта: facebook.com/UkrHMC)