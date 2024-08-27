Температурные максимумы в 14 городах и рекорд в столице: где в Украине жарче всего

В каких городах Украины зафиксировали температурные максимумы

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, новые температурные рекорды в некоторых городах нашей страны были установлены 26 августа 2024 года.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - говорится в сообщении учреждения в Facebook.

Уточняется, что согласно данным метеорологических станций, было зафиксировано превышение температур на 1-3 градуса по Цельсию.

Исходя из опубликованной карты, температурные максимумы в понедельник, 26 августа, были установлены:

в Ровно - 33,4°С

в Луцке - 33,5°С

в Чернигове - 33,5°С

в Полтаве - 34,1°С

в Черновцах - 34,3°С

в Житомире - 34,1°С

в Тернополе - 34,4°С

в Хмельницком - 34,6°С

в Сумах - 35,3°С

в Харькове - 35,4°С

в Херсоне - 36,2°С

в Кропивницком - 36,3°С

в Виннице - 36,4°С

в Николаеве - 37,1°С

Температурные рекорды 26 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, согласно данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температурный рекорд был зафиксирован в Киеве.

"26 августа в столице среднесуточная температура воздуха достигла 26,4°С, что на 0,6°С превзошло предыдущий рекорд для этого дня 1903 года", - рассказали на странице обсерватории в Facebook.

Уточняется, что климатическая норма превышена на 7,6°С.

Пост Центральной геофизической обсерватории (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Какие температуры прогнозируют в ближайшие дни

В среду, 28 августа, в Украине прогнозируют переменную облачность.

В южной части, Днепропетровской и Кировоградской областях - кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории, вероятнее всего, без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью - 18-23°С (в западных и северных областях 15-20°С), днем - 29-34°С (в то время как на побережье морей - 26-31°С).

Прогноз погоды на 28 августа (карта: facebook.com/UkrHMC).

Кроме того, Гидрометцентр предупреждает украинцев о пожарной опасности в ближайшие дни в большинстве регионов.

"26-29 августа в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Волынской, а 29 августа - Херсонской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Пожарная опасность в Украине по состоянию на 29 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)