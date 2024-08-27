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Температурные максимумы в 14 городах и рекорд в столице: где в Украине жарче всего

Температурные максимумы зафиксировали в 14 городах Украины (фото: Getty Images)
Автор: Ирина Костенко

Столбики термометров в большинстве регионов Украины продолжают зашкаливать на фоне жары, которая длится уже не первую неделю. При этом в некоторых городах эксперты фиксируют новые температурные максимумы и рекорды.

РБК-Украина рассказывает, в каких именно городах зафиксировали недавно самую большую жару.

В каких городах Украины зафиксировали температурные максимумы

Согласно информации Украинского гидрометеорологического центра, новые температурные рекорды в некоторых городах нашей страны были установлены 26 августа 2024 года.

"Дневные максимумы в некоторых областях снова побили свои предыдущие исторические рекордные значения для этой даты", - говорится в сообщении учреждения в Facebook.

Уточняется, что согласно данным метеорологических станций, было зафиксировано превышение температур на 1-3 градуса по Цельсию.

Исходя из опубликованной карты, температурные максимумы в понедельник, 26 августа, были установлены:

  • в Ровно - 33,4°С
  • в Луцке - 33,5°С
  • в Чернигове - 33,5°С
  • в Полтаве - 34,1°С
  • в Черновцах - 34,3°С
  • в Житомире - 34,1°С
  • в Тернополе - 34,4°С
  • в Хмельницком - 34,6°С
  • в Сумах - 35,3°С
  • в Харькове - 35,4°С
  • в Херсоне - 36,2°С
  • в Кропивницком - 36,3°С
  • в Виннице - 36,4°С
  • в Николаеве - 37,1°С

Температурные рекорды 26 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)

Кроме того, согласно данным метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, температурный рекорд был зафиксирован в Киеве.

"26 августа в столице среднесуточная температура воздуха достигла 26,4°С, что на 0,6°С превзошло предыдущий рекорд для этого дня 1903 года", - рассказали на странице обсерватории в Facebook.

Уточняется, что климатическая норма превышена на 7,6°С.

Пост Центральной геофизической обсерватории (скриншот: facebook.com/CGO.Official)

Какие температуры прогнозируют в ближайшие дни

В среду, 28 августа, в Украине прогнозируют переменную облачность.

В южной части, Днепропетровской и Кировоградской областях - кратковременный дождь, местами гроза. На остальной территории, вероятнее всего, без осадков.

Ветер северо-восточный, восточный, 7-12 м/с.

Температура ночью - 18-23°С (в западных и северных областях 15-20°С), днем - 29-34°С (в то время как на побережье морей - 26-31°С).

Прогноз погоды на 28 августа (карта: facebook.com/UkrHMC).

Кроме того, Гидрометцентр предупреждает украинцев о пожарной опасности в ближайшие дни в большинстве регионов.

"26-29 августа в Украине, кроме Львовской, Закарпатской, Волынской, а 29 августа - Херсонской областей, чрезвычайный уровень пожарной опасности", - говорится в сообщении пресс-службы в Facebook.

Пожарная опасность в Украине по состоянию на 29 августа (карта: facebook.com/UkrHMC)

Напомним, ранее мы рассказывали, какой будет погода в первые дни сентября и к чему готовиться украинцам в начале осени.

Читайте также, как глобальное потепление может радикально изменить климат Европы.

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