Суспільство Освіта Гроші Зміни

Температурні гойдалки та шторм: якою буде погода в Україні в останній тиждень зими (карти)

Ілюстративне фото: синоптики дали прогноз погоди на тиждень (Ігор Кузнєцов, РБК-Україна)
Автор: Наталія Кава

Останній тиждень зими в Україні принесе різкі температурні коливання, мокрий сніг із дощем, ожеледицю та посилення вітру. Можливі штормові пориви й складні погодні умови в низці регіонів, а подекуди - снігопади.

У понеділок, 23 лютого, у більшості регіонів України очікується хмарна погода. Майже по всій території країни прогнозується мокрий сніг, та сніг з дощем. .

Ба більше, та заданими ДСНС, там оголошено штормове попередження. Очікується посилення вітру, мокрий сніг та ожеледиця.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +1 до -3 градусів;
  • у східних областях - від 0 до -10 градусів;
  • у центральних областях - від +1 до -10 градусів;
  • у південних областях - від +8 до +4 градусів;
  • у західних областях - від +7 до 0 градусів.


У вівторок, 24 лютого, опади прогнозуються по всіх областях України. За даними синоптиків, можливі снігопади, та мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -1 до +1 градусів;
  • у східних областях - від +1 до +4 градусів;
  • у центральних областях - від +3 до -3 градусів;
  • у південних областях - від +8 до -1 градусів;
  • у західних областях - від +7 до -5 градусів.


У середу, 25 лютого, погода в Україні все ще буде хмарною. На більшості територій - мокрий сніг з дощем. На півночі - снігопади. 

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від -1 до -5 градусів;
  • у східних областях - від +2 до -2 градусів;
  • у центральних областях - від +1 до -2 градусів;
  • у південних областях - від +8 до -1 градусів;
  • у західних областях - від +5 до -1 градусів.


У четвер, 26 лютого, за картами синоптиків все ще триматимуться незначні морози. Однак по всій території країни буде хмарно з прояснення. Лише на сході - незначні снігопади.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +1 до -10 градусів;
  • у східних областях - від +1 до -3 градусів;
  • у центральних областях - від 0 до -6 градусів;
  • у південних областях - від +5 до -4 градусів;
  • у західних областях - від +7 до -5 градусів.


У п'ятницю, 27 лютого, похолодання все ще триматиметься на півночі, а ось на заході переважатиме плюсова температура. Майже по всій території країни буде хмарно з проясненням. Опади не прогнозуються.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

  • у північних областях - від +1 до -10 градусів;
  • у східних областях - від 0 до -5 градусів;
  • у центральних областях - від +2 до -6 градусів;
  • у південних областях - від +5 до -4 градусів;
  • у західних областях - від +10 до -5 градусів.

Нагадаємо, раніше Укргідрометцентр оприлюднив попередній прогноз на 2026 рік - щодо середніх і екстремальних температур, кількості опадів та загального характеру погоди, яка очікується в межах кліматичної норми або дещо теплішою.

ГідрометцентрПогода в КиєвіПогода в Україні