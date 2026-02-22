Температурні гойдалки та шторм: якою буде погода в Україні в останній тиждень зими (карти)

У понеділок, 23 лютого, у більшості регіонів України очікується хмарна погода. Майже по всій території країни прогнозується мокрий сніг, та сніг з дощем. .

Ба більше, та заданими ДСНС, там оголошено штормове попередження. Очікується посилення вітру, мокрий сніг та ожеледиця.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +1 до -3 градусів;

у східних областях - від 0 до -10 градусів;

у центральних областях - від +1 до -10 градусів;

у південних областях - від +8 до +4 градусів;

у західних областях - від +7 до 0 градусів.



У вівторок, 24 лютого, опади прогнозуються по всіх областях України. За даними синоптиків, можливі снігопади, та мокрий сніг. На дорогах - ожеледиця.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -1 до +1 градусів;

у східних областях - від +1 до +4 градусів;

у центральних областях - від +3 до -3 градусів;

у південних областях - від +8 до -1 градусів;

у західних областях - від +7 до -5 градусів.



У середу, 25 лютого, погода в Україні все ще буде хмарною. На більшості територій - мокрий сніг з дощем. На півночі - снігопади.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від -1 до -5 градусів;

у східних областях - від +2 до -2 градусів;

у центральних областях - від +1 до -2 градусів;

у південних областях - від +8 до -1 градусів;

у західних областях - від +5 до -1 градусів.



У четвер, 26 лютого, за картами синоптиків все ще триматимуться незначні морози. Однак по всій території країни буде хмарно з прояснення. Лише на сході - незначні снігопади.

Стовпчики термометрів вдень покажуть:

у північних областях - від +1 до -10 градусів;

у східних областях - від +1 до -3 градусів;

у центральних областях - від 0 до -6 градусів;

у південних областях - від +5 до -4 градусів;

у західних областях - від +7 до -5 градусів.



У п'ятницю, 27 лютого, похолодання все ще триматиметься на півночі, а ось на заході переважатиме плюсова температура. Майже по всій території країни буде хмарно з проясненням. Опади не прогнозуються.

Стовпчики термометрів вдень покажуть: