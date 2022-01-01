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Температура воздуха, как в апреле: самое теплое начало года зафиксировали в Европе

Автор: Наталья Скороход

Европейские страны и не только отмечают самое теплое начало года. При этом, температура воздуха в некоторых из них достигла отметок, которые обычно фиксируют в апреле.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Guardian.

Самая высокая температура воздуха была зафиксирована в Испании. В Бильбао, на севере страны, она достигла 24,7 градусов. Издание отмечает, что это максимальная температура с момента начала ведения учета в 1947 году.

В Сеговии, недалеко от Мадрида, была зафиксирована температура 22,7 градусов - самая высокая с 1920 года. А в соседней Авиле воздух достиг 20,2 градусов - это самый высокий уровень с 1983 года.

"Такие высокие температуры не являются нормальным явлением. Это температуры, которые обычно наблюдаются в апреле", - отметил представитель государственного метеорологического агентства AEMET Рубен дель Кампо.

Он объяснил повышение температуры высоким давлением.

Спасатели предупредили об опасности схода лавин в Альпах.

метеоролог Лука Меркалли.

Температура на некоторых из самых известных горнолыжных курортов Италии, включая Кортина д'Ампеццо и Курмайор, будет колебаться от 13 до 15 градусов. Теплая погода ожидается не только 1 января, но и сохранится до 3 января.

"Повышенная температура в сочетании с сильным ветром создают условия для схода лавин", - предупреждают альпинистов.

Напомним, что в Великобритании температура воздуха достигла 15 градусов. Это самый высокий показатель за всю историю.

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