Температура повітря, як у квітні: найтепліший початок року зафіксували в Європі

Європейські країни й не тільки відзначають найбільше теплий початок року. При цьому, температура повітря в деяких з них досягла відміток, які зазвичай фіксують у квітні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.
Найвища температура повітря була зафіксована в Іспанії. У Більбао, на півночі країни, вона досягла 24,7 градусів. Видання зазначає, що це максимальна температура з моменту початку ведення обліку в 1947 році.
У Сеговії, недалеко від Мадрида, була зафіксована температура 22,7 градусів - найвища з 1920 року. А в сусідній Авілі повітря досягло 20,2 градусів - це найвищий рівень з 1983 року.
"Такі високі температури не є нормальним явищем. Це температури, які зазвичай спостерігаються у квітні", - зазначив представник Державного метеорологічного агентства AEMET Рубен дель Кампо.
Він пояснив підвищення температури високим тиском.
Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин в Альпах.
метеоролог Лука Меркалли.
Температура на деяких з найвідоміших гірськолижних курортів Італії, включаючи Кортіна д'ампеццо і Курмайор, буде коливатися від 13 до 15 градусів. Тепла погода очікується не тільки 1 січня, але і збережеться до 3 січня.
"Підвищена температура в поєднанні з сильним вітром створюють умови для сходу лавин", - попереджають альпіністів.
Нагадаємо, що у Великобританії температура повітря досягла 15 градусів. Це найвищий показник за всю історію.