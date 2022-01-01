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Температура повітря, як у квітні: найтепліший початок року зафіксували в Європі

Автор: Наталья Скороход

Європейські країни й не тільки відзначають найбільше теплий початок року. При цьому, температура повітря в деяких з них досягла відміток, які зазвичай фіксують у квітні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Guardian.

Найвища температура повітря була зафіксована в Іспанії. У Більбао, на півночі країни, вона досягла 24,7 градусів. Видання зазначає, що це максимальна температура з моменту початку ведення обліку в 1947 році.

У Сеговії, недалеко від Мадрида, була зафіксована температура 22,7 градусів - найвища з 1920 року. А в сусідній Авілі повітря досягло 20,2 градусів - це найвищий рівень з 1983 року.

"Такі високі температури не є нормальним явищем. Це температури, які зазвичай спостерігаються у квітні", - зазначив представник Державного метеорологічного агентства AEMET Рубен дель Кампо.

Він пояснив підвищення температури високим тиском.

Рятувальники попередили про небезпеку сходження лавин в Альпах.

метеоролог Лука Меркалли.

Температура на деяких з найвідоміших гірськолижних курортів Італії, включаючи Кортіна д'ампеццо і Курмайор, буде коливатися від 13 до 15 градусів. Тепла погода очікується не тільки 1 січня, але і збережеться до 3 січня.

"Підвищена температура в поєднанні з сильним вітром створюють умови для сходу лавин", - попереджають альпіністів.

Нагадаємо, що у Великобританії температура повітря досягла 15 градусів. Це найвищий показник за всю історію.

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