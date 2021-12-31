Великобритания встретит Новый год с рекордно теплой погодой
В Великобритании Новый год наступит с самой теплой температурой воздуха за всю историю наблюдений. Столбики термометров в некоторых регионах страны уже достигли 15,3 градуса за Цельсием.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.
Отмечают, что предыдущий рекорд 31 декабря был 14,8 градуса. Его установил Колвин-Бей в Уэльсе в 2011 году. Но уже в этом году 31 декабря рекорд побил (14,9 градуса) Райхилл - деревня в Восточном Районе Йоркшира
После этого в Конингсби в Линкольншире была зафиксирована температура в 15,3 градуса. Такая температура стала самой высокой в канун Нового года.
По данным метеорологов, температура воздуха продолжит расти по всей стране в конце дня. Однако она немного снизится ночью, когда Британия будет встречать 2022 год.
Напомним, в начале 2022 года в Украине потеплеет, поднимется температура воздуха. Синоптики дали прогноз погоды на 1-3 января.