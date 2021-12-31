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Великобритания встретит Новый год с рекордно теплой погодой

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Британия, Пятница 31 декабря 2021 16:26
Великобритания встретит Новый год с рекордно теплой погодой Архивное фото: Британия встречает Новый год с самой теплой погодой за всю историю наблюдений (Getty Images)
Автор: Иванна Шовкун

В Великобритании Новый год наступит с самой теплой температурой воздуха за всю историю наблюдений. Столбики термометров в некоторых регионах страны уже достигли 15,3 градуса за Цельсием.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

Отмечают, что предыдущий рекорд 31 декабря был 14,8 градуса. Его установил Колвин-Бей в Уэльсе в 2011 году. Но уже в этом году 31 декабря рекорд побил (14,9 градуса) Райхилл - деревня в Восточном Районе Йоркшира

После этого в Конингсби в Линкольншире была зафиксирована температура в 15,3 градуса. Такая температура стала самой высокой в канун Нового года.

По данным метеорологов, температура воздуха продолжит расти по всей стране в конце дня. Однако она немного снизится ночью, когда Британия будет встречать 2022 год.

Напомним, в начале 2022 года в Украине потеплеет, поднимется температура воздуха. Синоптики дали прогноз погоды на 1-3 января.

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