Температура вночі опуститься до +6: синоптики дали прогноз погоди в Україні на завтра

Тепла погода потроху залишає Україну. Вже у ніч на 9 вересня температура опуститься до +6 градусів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укргідрометцентр .

Завтра в Україні прогнозують мінлива хмарність. При цьому опади не очікуються.

Температура вночі на рівні 6-11°, на крайньому півдні до 15°. Вдень у східних та північно-східних областях 14-19°, на решті території 20-25°, на Закарпатті та в Одеській області до 28°.

Вітер змінних напрямків, 3-8 м/с.

Погода у Києві

У столиці та області мінлива хмарність, без опадів.

Температура у Києві вночі близько 10°, вдень 20-22°; по області вночі 6-11°, вдень 20-25°. Вітер північний, 3-8 м/с.

При цьому 9-10 вересня очікується надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Температурні рекорди

Зазначимо, що цьогорічне літо у Києві було одним із найтепліших в історії. Так, протягом трьох місяців було оновлено 13 рекордів. Середня температура повітря у столиці склала +21,6 градусів, що на 1,2 градуса перевищило кліматичну норму.

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