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Температура "стрибатиме". Синоптики дали прогноз на вихідні

Фото: синоптики розповіли про погоду на вихідні 20-21 липня (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

У вихідні, 20-21 липня, в Україні у більшості областей України утримається спека. Але будуть регіони і з більш комфортною температурою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр", прогноз синоптика Наталки Діденко.

Температура повітря: від конфорта до спеки

20-21 липня в західних та північних областях, а також у Вінницькій області буде комфортна температура повітря, протягом дня +25...+29 градусів.

У південній частині, за словами синоптика Наталки Діденко, очікується найвища температура повітря, +34...+36 градусів,  на сході дещо легше, хоча все одно спекотно - +31...+34 градусів.

"У центральній частині України значною мірою гаряче, але без надзвичайності, +29...+32, у Дніпрі з районами до +34 градусів", - зазначила вона.

Опади на вихідних

Дощі в Україні, які б були досить відчутними, як каже синоптик, очікувати на вихідних навряд чи доведеться, хіба що у суботу, 20 липня в Приазов'ї, а 21 липня в західних областях ймовірні локальні дощі з грозами.

Згідно даним "Укргідрометцентру", 20 липня дощі з грозами накриють Крим. Вдень, попри опади, тут температура там підніметься до +33 градусів. А в неділю, 21 липня, дощі з грозами ймовірні на заході, у Вінницькій області. 

 

Де чакати дощі 20-21 липня (meteo.gov.ua)

Погода у Києві

У Києві 20-21 липня передбачається суха сонячна погода з температурою повітря близько +28 градусів.

Спека в Україні

Спека в Україні тримається вже близько двох тижнів. Причому синоптики без перебільшення називають її рекордною. Достатньо згадати, що в Миколаєві спека побила історичний рекорд. А в Києві спекотні рекорди за цей час важко порахувати.

Зазначимо, що синоптики прогнозували, що 18-20 липня в Україні спека спаде, але цей період навряд чи буде тривалим. За цим "перепочинком" прийде нова хвиля спеки. А вже ґрунтовніший спад спеки, особливо на півдні, на сході та в центрі трапиться з 26 липня.

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