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Температура в Киеве упала ниже нуля, безморозный период продолжался 219 дней

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Украина, Понедельник 25 октября 2021 10:09
Температура в Киеве упала ниже нуля, безморозный период продолжался 219 дней
Автор: Александр Белоус

В ночь на понедельник, 25 октября, в Киеве впервые этой осенью температура воздуха снизилась до 0,5 градусов мороза. Это свидетельствует об окончании безморозного периода, который длился с 13 марта - всего 219 дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на центральную геофизическую обсерваторию.

Как отмечают климатологи, средняя многолетняя дата первого заморозка в воздухе - 21 октября, а продолжительность безморозного периода равна 197 дням.

Самые короткие безморозные периоды в столице были в 1902 и 1945 гг. - всего 144 дня, а самые длинные - 223 дня в 2008 и 2013 годах.

"Несмотря на то, что зима уже напомнила о себе, ее официальное начало произойдет, когда среднесуточная температура воздуха устойчиво перейдет через 0 градусов в сторону понижения. Средняя дата такого перехода в Киеве приходится на 29 ноября", - говорится в сообщении.

Отметим, метеорологическая осень пришла в Киев 19 сентября. Она началась почти на месяц раньше, чем в 2020 году.

Напомним, ночь на пятницу, 22 октября, в Киеве оказалась самой теплой за 141 год. Минимальная температура не опустилась ниже 12,0 градусов тепла. Это первый температурный рекорд в столице этой осенью.

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