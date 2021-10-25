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Температура в Києві впала нижче нуля, безморозний період тривав 219 днів

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Україна, Понеділок 25 жовтня 2021 10:09
Температура в Києві впала нижче нуля, безморозний період тривав 219 днів
Автор: Олександр Білоус

У ніч на понеділок, 25 жовтня, у Києві вперше цієї осені температура повітря знизилась до 0,5 градусів морозу. Це свідчить про закінчення безморозного періоду, який тривав з 13 березня - загалом 219 днів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральну геофізичну обсерваторію.

Як зазначають кліматологи, середня багаторічна дата першого заморозку у повітрі - 21 жовтня, а тривалість безморозного періоду дорівнює 197 днів.

Найкоротші безморозні періоди у столиці були у 1902 та 1945 рр. - лише 144 дні, а найдовші - 223 дні у 2008 та 2013 роках.

"Незважаючи на те, що зима вже нагадала про себе, її офіційний початок відбудеться, коли середньодобова температура повітря стійко перейде через 0 градусів у бік зниження. Середня дата такого переходу у Києві припадає на 29 листопада", - йдеться в повідомленні.

Відзначимо, метеорологічна осінь прийшла до Києва 19 вересня. Вона розпочалася майже на місяць раніше, ніж у 2020 році.

Нагадаємо, ніч на п'ятницю, 22 жовтня, у Києві виявилася найтеплішою за 141 рік. Мінімальна температура не опустилась нижче 12,0 градусів тепла. Це перший температурний рекорд в столиці цієї осені.

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