Спроби оточити Бахмут та окопування в Криму: актуальні карти боїв

Росіяни намагаються оточити Бахмут і продовжують обстріли по всій лінії фронту. ЗСУ б’ють їм по тилам і відбивають атаки противника.

Контрнаступ ЗСУ на заході Луганської області

З 24 по 25 листопада російські війська здійснили обмежені контратаки для повернення втрачених позицій на північний захід від Сватового. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Збройних Сил України бригадний генерал Олексій Громов 24 листопада повідомив, що російські війська продовжують спроби відбити позиції навколо Куп’янська. 25 листопада український Генштаб зазначив, що їх війська відбили російські атаки на Стельмахівку.

Російські джерела також широко стверджували, що російські війська почали наступ на Новоселівське 24 листопада, а російські війська увійшли в населений пункт і почали зміцнювати позиції 25 листопада, щоб перекрити доступ українців до траси P07, яка проходить у Сватове.

24 листопада російський військовий кореспондент опублікував фотографії російських окопів і бетонних укріплень "Зуби дракона" в районі Сватового і зазначив, що артилерійські підрозділи Західного військового округу РФ у складі мобілізованих новобранців тримають оборону Кремінної. Російські джерела продовжують наголошувати на поганих умовах і багнистому рельєфі в цьому районі, хоча глибоке замерзання, яке, за прогнозами, настане приблизно через тиждень, швидше за все, пришвидшить темп операцій.

Російські джерела стверджували, що 24 і 25 листопада українські війська продовжували контрнаступ на Кремінну. Міноборони Росії та інші російські джерела повідомили, що українські сили безуспішно намагалися наступати на Червонопопівку і Площанку. Український Генштаб також зазначив, що російські війська намагалися наступати в напрямку Діброви. Російські джерела продовжували стверджувати, що українські сили завдають ударів по російських тилах за лінією Сватове-Кремінна між 24 і 25 листопада.

Бої на Донбасі

Російські війська продовжують зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій у Донецькій області. Заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу України бригадний генерал Олексій Громов 24 листопада заявив, що російські війська зосереджують зусилля в районі Сіверська, Бахмута та Авдіївки з метою оточення Бахмута. Громов заявив, що за минулий тиждень на Донбасі відбулося 290 бойових зіткнень, з них 90 – у районі Бахмута. Громов заявив, що найскладніша ситуація в районі Бахмута і що російські сили також неодноразово намагалися прорвати українську оборону в районі Невельського.

24 і 25 листопада російські війська продовжували наступальні дії на Бахмутському напрямку. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські штурми поблизу Бахмута, біля Білогорівки, Яковлівки та Бахмутського, Андріївки, Кліщіївки, Озарянівки та Опитного.

24 листопада російські джерела стверджували, що поблизу Бахмута йдуть важкі позиційні бої та що російські війська встановили контроль над новими позиціями на південно-східній околиці міста. Тоді ж російські джерела також повідомили, що російські війська завершили зачистку Майорська, що на південь від Бахмута.

Можливо, впливові російські діячі намагаються створити інформаційні умови для подальшого повільного просування російських наступальних операцій у районі Бахмута. Так, власник ПВК "Вагнера" Євген Пригожин заявив, що забороняє своїм бійцям давати інтерв’ю про ситуацію в районі Бахмута, а також, що видавання бажаного за дійсне в російських ЗМІ вводить в оману російських військовослужбовців і негативно впливає на операції в цьому районі.

Пригожин також заявив, що завдання формувань групи "Вагнера" в цьому районі полягає не в тому, щоб взяти Бахмут, а навпаки, деградувати українські сили та їхній бойовий потенціал.

Нещодавні коментарі Пригожина суперечать попередній оцінці ISW про те, що сили групи "Вагнера" перебільшують територіальні здобутки навколо Бахмута та свою відповідальність за ці здобутки, щоб ще більше відрізнити себе від проксі та звичайних російських сил. ISW також раніше зазначала, що сили групи "Вагнера" не досягли значних успіхів навколо Бахмута з червня. Можливо, Пригожин встановлює інформаційні умови, щоб захистити себе та ПВК "Вагнера" від критики про те, що результати їх багатомісячного наступу на Бахмут не відповідають постійним заявам про їх успіх та оперативну важливість у цьому районі.

24 і 25 листопада російські війська продовжували наступальні дії в районі Авдіївки. У Генштабі України повідомили, що українські війська 24 і 25 листопада відбили наступ росіян у 37 км на південний захід від Авдіївки в районі Красногорівки, Мар’їнки, Первомайського та Новомихайлівки. Російські військові блогери також стверджували, що 24 і 25 листопада російські війська проводили наступальні дії в 10 км на південний захід від Авдіївки поблизу Водяного

24 та 25 листопада Генштаб України повідомив, що російські війська ведуть активні оборонні дії на заході Донецької та сході Запорізької областей. Міністерство оборони Росії стверджує, що в ці дні російські війська відбили українські контратаки в районі Новомихайлівки, Новодонецького, Володимирівки, Павлівки та Времівки на заході Донецької області та поблизу Новодарівки та Левадного на сході Запорізької області в межах 91 км на південний захід від Донецька. У Генштабі України повідомили, що в цей же період російські війська продовжували регулярний вогонь з непрямої наводки вздовж лінії зіткнення в Донецькій та на сході Запорізької областей.

Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко заявив, що російські війська продовжують переміщення військовослужбовців і техніки до Маріуполя та через нього. Він повідомив, що 25 листопада до Маріуполя почали прибувати російські військові підкріплення з Херсонської області.

Ситуація на півдні України

24 і 25 листопада російські війська продовжували зводити оборонні позиції та зводити укріплення в Херсонській області на південь від річки Дніпро. Український Центр Опору повідомив, що російська влада завозить цивільних осіб з Маріуполя для будівництва укріплень у східній Херсонській області, що вказує на те, що російським військам у цьому районі не вистачає кількості мобілізованого персоналу, необхідного для будівництва укріплень у швидкості та масштабах, яких бажає керівництво.

"Примушування цивільних громадян України до виконання військових завдань від імені російських окупантів, у тому числі до будівництва фортифікаційних споруд, буде порушенням статті 40 Женевської конвенції про захист цивільного населення під час війни", - зазначають аналітики.

25 листопада російський військовий блогер заявив, що російська диверсійно-розвідувальна група здійснила короткий наліт на українські позиції на правому березі річки Дніпро в Антонівці, але це твердження малоймовірне, і ISW не може підтвердити достовірність цього повідомлення.

Українські та російські джерела повідомляли, що українські сили завдавали ударів по російських військах уздовж східного берега річки Дніпро в районі Нової Каховки, Каховки та Любимівки, а також у російському тилу в Чаплинці та Скадовську.

Речник Головного управління розвідки України (ГУР) Андрій Черняк заявив, що російські війська створюють оборонні райони вздовж адмінкордону Херсонської області та Криму, зокрема на двох ділянках на півночі Джанкойського району. Депутат Херсонської облради Сергій Хлань заявив, що російські війська посилюють мілітаризацію Арабатської коси на схід від основного Кримського півострова та Перекопського перешийка та сконцентрували на косі військові вертольоти та мобілізований персонал.

24 і 25 листопада російські війська продовжили звичайні артилерійські, ракетні та ракетні обстріли на захід від Гуляйполя, а також у Миколаївській і Дніпропетровській областях. Також українські та російські джерела стверджують, що російські війська завдали ударів по м. Запоріжжя, Очаків Миколаївської області, Нікополь і Марганець Дніпропетровської області.

Також аналітики зазначають, що в Росії скоріш за все проведуть другу хвилю "часткової мобілізації", а поки що проблеми з забезпеченням армії прориваються в інфопростір росіян.