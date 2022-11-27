Темп военных операций в Украине ускорится в ближайшие недели: в ISW назвали причину

Военные операции вдоль линии фронта в Украине в последние дни замедлились из-за ухудшения погодных условий. Однако аналитики прогнозируют, что в ближайшие недели их темп наберет обороты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).

Сообщения из важных прифронтовых районов на востоке и юге Украины, включая Сватово, Бахмут и Угледар, указывают на то, что операции с обеих сторон в настоящее время затруднены из-за проливного дождя и, как следствие, сильной грязи, пишут эксперты.

"Прогнозируется, что в течение следующей недели температура по всей Украине понизится, что, вероятно, приведет к замерзанию земли и ускорению темпов боевых действий, поскольку обе стороны повысят мобильность", - отмечают аналитики.

Температура в районах на северо-востоке Украины, например, вдоль линии Сватово-Кременная, с 28 ноября по 4 декабря упадет почти до нуля или ниже дневного максимума.

Вероятно, земле потребуется несколько дней при стабильных отрицательных температурах, чтобы затвердеть. Это означает, что наземные условия, скорее всего, позволят увеличить темпы операций по всей Украине в течение выходных 3-4 декабря и следующей неделе.

"Неясно, планирует ли какая-либо из сторон возобновление крупных наступательных или контрнаступательных операций в это время", - резюмируют аналитику.

Ключевые выводы ISW

Российские власти продолжают попытки депортировать украинских детей в Россию.

Российские официальные лица могут пытаться противодействовать растущему влиянию финансиста "ЧВК Вагнера" Евгения Пригожина путем продвижения других параллельных российских военных структур.

Российские силы, вероятно, используют инертные ракеты Х-55, предназначенные исключительно для переноски ядерных боеголовок, в своей кампании против украинской инфраструктуры, что подчеркивает истощение высокоточного оружия у вооруженных сил РФ.

Российские войска продолжили оборонительные действия против контрнаступательных операций украинских войск на линии Сватово-Кременная.

Российские войска продолжили наступательные действия на направлениях Бахмут и Авдеевка.

Российские войска продолжили возведение укреплений на востоке Херсонской области.

Российские тактические, логистические и технические неудачи продолжают снижать боевой дух российских войск и побуждают искать "козлов отпущения".

Напомним, что Вооруженные силы Украины продолжают уничтожать армию российских захватчиков. В Луганской области оккупанты несут большие потери, а в Донецкой области украинские защитники отбили 8 атак.

Ранее сообщалось, что россияне пытаются оцепить Бахмут и продолжают обстрелы по всей линии фронта. ВСУ бьют им по тылам и отбивают атаки противника.

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