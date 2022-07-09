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Темп наступления армии РФ на Донбассе не соответствует изначальному плану, - Пентагон

Фото: в Пентагоне сообщили, что наступление войск РФ отстает от планов (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Несмотря на взятие отдельных населенных пунктов, наступление российской армии на востоке Украины нельзя назвать успешным. Оккупанты понесли на данном направлении значительные потери и не выполнили поставленные в начале наступления задачи.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Пентагона.

Неназванный высокопоставленный американский военный в ходе брифинга также отметил, что россияне ведут наступление в Луганской и Донецкой областях не по графику.

По его словам, войска РФ достигают очень постепенного, ограниченного и высокозатратного прогресса на определенных небольших участках Донбасса, они сильно отстают от собственного графика и не могут достичь своих целей.

Кроме того, он подчеркнул, что в последние недели ВСУ начали наносить врагу ощутимых контрударов в ответ. В частности, по складам боеприпасов россиян. Во многом успехи украинских военных в США связывают с эффективным применением РСЗО, переданных союзниками.

Ранее эксперты Института изучения войны предположили, что оккупанты взяли оперативную паузу для восстановления боеспособности соединений. А тактические ограниченные наступательные действия на Донбассе объясняются опасениями контратак со стороны ВСУ.

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