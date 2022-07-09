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Темп наступу армії РФ на Донбасі не відповідає початковому плану, - Пентагон

Фото: у Пентагоні повідомили, що наступ військ РФ відстає від планів (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Незважаючи на взяття окремих населених пунктів, наступ російської армії на сході України не можна назвати успішним. Окупанти понесли на даному напрямку значні втрати і не виконали поставлені на початку наступу завдання.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Пентагон.

Неназваний високопоставлений американський військовий в ході брифінгу також зазначив, що росіяни ведуть наступ в Луганській і Донецькій областях не за графіком.

За його словами, війська РФ досягають дуже поступового, обмеженого і високозатратного прогресу на певних невеликих ділянках Донбасу, вони сильно відстають від власного графіка і не можуть досягти своїх цілей.

Крім того, він підкреслив, що в останні тижні ЗСУ почали наносити ворогові відчутних контрударів у відповідь. Зокрема, по складах боєприпасів росіян. Багато в чому успіхи українських військових у США пов'язують з ефективним застосуванням РСЗВ, переданих союзниками.

Раніше експерти Інституту вивчення війни припустили, що окупанти взяли оперативну паузу для відновлення боєздатності з'єднань. А тактичні обмежені наступальні дії на Донбасі пояснюються побоюваннями контратак з боку ЗСУ.

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