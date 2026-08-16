"Темний" транзит нафти з Перської затоки стримує стрибок цін, - Bloomberg

За інформацією видання, попри тривалу війну з Іраном та систематичні атаки на цивільні судна, експортери з Перської затоки продовжують транспортувати значні обсяги нафти.

Для цього вони використовують схему перевантаження барелів із танкера на танкер в Оманській затоці біля узбережжя Оману.

Обхідні шляхи та масштаб поставок

Аналітики зазначають, що обсяги таких "темних" транзитів перевищують оцінки в 4 мільйони барелів на день. Судна перетинають Ормузьку протоку з вимкненими транспондерами, щоб захиститися від нападів.

Завдяки човниковим перевезенням, альтернативним трубопроводам та вивільненню запасів ціни на нафту марки Brent у серпні утримуються в межах 80-90 доларів за барель. Це значно нижче за початкові побоювання ринку про можливий стрибок до 150 доларів.

У державному нафтовому гіганті ОАЕ Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) підтвердили прагнення продовжувати поставки, попри постійну загрозу.

"Незважаючи на неодноразові напади на наші судна, ми маємо намір продовжувати виконувати свій обов’язок щодо безпечного постачання енергії на світові ринки та максимально задовольняти зобов’язання та потреби наших клієнтів", - заявили в компанії Adnoc.

Також у компанії наголосили на ризиках для людей та інфраструктури.

"Як і інші енергетичні компанії в регіоні, ми продовжуємо нести прямі наслідки неспровокованих нападів на наших людей, наші кораблі та наші об’єкти - нападів, які наражають працівників, підрядників та моряків на підвищений ризик, одночасно порушуючи критично важливі потоки енергії", - додали в Adnoc.

Окрім ОАЕ, схеми човникової торгівлі та перевантаження в морі для експорту нафти через Ормуз використовують Ірак, Катар та Кувейт.

Ризики для судноплавства

Підтримання стабільних поставок залишається небезпечним:

З початку конфлікту 23 судна Adnoc зазнали нападів, одна людина загинула, а 20 отримали поранення.

В Оманській затоці вже фіксують розливи нафти невідомого походження.

Страхові компанії та судновласники йдуть на ризик лише через обмеженість інших варіантів.

"Це темна угода. Це єдиний варіант зараз, оскільки не всі власники готові ризикувати", - коротко описав ситуацію головний виконавчий директор Heidmar Maritime Holdings Corp. Панкадж Ханна.