"Темный" транзит нефти из Персидского залива сдерживает скачок цен, - Bloomberg

По информации издания, несмотря на продолжающуюся войну с Ираном и систематические атаки на гражданские суда, экспортеры из Персидского залива продолжают транспортировать значительные объемы нефти.

Для этого они используют схему перегрузки баррелей с танкера на танкер в Оманском заливе у побережья Омана.

Обходные пути и масштаб поставок

Аналитики отмечают, что объемы таких "темных" транзитов превышают отметки в 4 миллиона баррелей в день. Суда пересекают Ормузский пролив с выключенными транспондерами, чтобы защититься от нападений.

Благодаря челночным перевозкам, альтернативным трубопроводам и высвобождению запасов цены на нефть марки Brent в августе удерживаются в пределах 80-90 долларов за баррель. Это значительно ниже начальных опасений рынка о возможном скачке до 150 долларов.

В государственном нефтяном гиганте ОАЭ Abu Dhabi National Oil Co. (Adnoc) подтвердили стремление продолжать поставки, несмотря на постоянную угрозу.

"Несмотря на неоднократные нападения на наши суда, мы намерены продолжать выполнять свой долг по безопасной поставке энергии на мировые рынки и максимально удовлетворять обязательства и потребности наших клиентов", - заявили в компании Adnoc.

Также в компании отметили риски для людей и инфраструктуры.

"Как и другие энергетические компании в регионе, мы продолжаем нести прямые последствия неспровоцированных нападений на наших людей, наши корабли и наши объекты - нападений, подвергающих работников, подрядчиков и моряков повышенному риску, одновременно нарушая критически важные потоки энергии", - добавили в Adnoc.

Кроме ОАЭ, схемы челночной торговли и перегрузки в море для экспорта нефти через Ормуз используют Ирак, Катар и Кувейт.

Риски для судоходства

Поддержание стабильных поставок остается опасным:

С начала конфликта 23 судна Adnoc подверглись нападениям, один человек погиб, а 20 получили ранения.

В Оманском заливе уже фиксируют разливы нефти неизвестного происхождения.

Страховые компании и судовладельцы идут на риск только из-за ограниченности других вариантов.

"Это темное соглашение. Это единственный вариант сейчас, поскольку не все владельцы готовы рисковать", - кратко описал ситуацию главный исполнительный директор Heidmar Maritime Holdings Corp. Панкадж Ханна.