На теме заложников в "нормадской четверке" Россия будет играть еще полтора года минимум, - Зеркаль

Россия сконцентрировала внимание на заложниках для избежания вопросов относительно агрессии на Донбассе, считает Зеркаль

Россия в "норманнскому формате" (Франция, Германия, Украина, РФ) будет играть на чувствительной для Украины теме заложников и политзаключенных еще полтора года минимум. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

"Они (Росcия, - ред.) по "нормандском формата" четко сдвинули внимание на очень болезненную для нас тему - политзаключенные и заложники. Они понимают, что это для нас больная тема, она для нас является существенным, что общество очень внимательно за этим следит и они начали играть в эту карту. Я думаю, что эта игра будет длиться полтора года, как минимум", - сказала Зеркаль.

По ее словам, в том, что встречи "нормандской четверки" не собирались долгое время, также произошло и-за России, которая заявляла, что якобы причиной оттягивания встреч является отсутствие министров иностранных дел Франции и Германии.

Зеркаль также отметила, что в российской дипломатии всегда было такое правило - создавать искусственные проблемы для того, чтобы потом за ними прятать более сложные проблемы и вопросы.

Напомним, ранее Зеркаль заявила, что в "нормандском формате" при участии Франции, Германии, Украины и России нет консенсуса относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе. Россия продолжает настаивать на введении миротворцев только в качестве сопровождения миссии ОБСЕ.