Социальные страницы
Курсы валют
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
26.18
Курс доллара
Покупка 25.89
Продажа 26.18
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2612.42
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
30.95
Курс евро
Покупка 30.31
Продажа 30.95
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3073.25
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.27
Курс рубля
Покупка 3.86
Продажа 4.27
НБУ 4.14
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Мнения
Лонгриды
Styler
Интервью

На теме заложников в "нормадской четверке" Россия будет играть еще полтора года минимум, - Зеркаль

НовостиОбщество    13.06.2018 - 21:52
Фото: Елена Зеркаль (www.5.ua/screen)
Фото: Елена Зеркаль (www.5.ua/screen)

Россия сконцентрировала внимание на заложниках для избежания вопросов относительно агрессии на Донбассе, считает Зеркаль

Россия в "норманнскому формате" (Франция, Германия, Украина, РФ) будет играть на чувствительной для Украины теме заложников и политзаключенных еще полтора года минимум. Об этом заявила заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в эфире "5 канала".

"Они (Росcия, - ред.) по "нормандском формата" четко сдвинули внимание на очень болезненную для нас тему - политзаключенные и заложники. Они понимают, что это для нас больная тема, она для нас является существенным, что общество очень внимательно за этим следит и они начали играть в эту карту. Я думаю, что эта игра будет длиться полтора года, как минимум", - сказала Зеркаль.

По ее словам, в том, что встречи "нормандской четверки" не собирались долгое время, также произошло и-за России, которая заявляла, что якобы причиной оттягивания встреч является отсутствие министров иностранных дел Франции и Германии.

Зеркаль также отметила, что в российской дипломатии всегда было такое правило - создавать искусственные проблемы для того, чтобы потом за ними прятать более сложные проблемы и вопросы.

Напомним, ранее Зеркаль заявила, что в "нормандском формате" при участии Франции, Германии, Украины и России нет консенсуса относительно миротворческой миссии ООН на Донбассе. Россия продолжает настаивать на введении миротворцев только в качестве сопровождения миссии ОБСЕ.

Украина готова к компромиссам для освобождения заложников в ОРДЛО, - ТКГ Омбудсмен Денисова поехала в РФ встретиться с политзаключенными украинцами
Теги публикации: заложники, политзаключенные  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
"Запустили в голову бутылкой": в Киеве ромы напали на подростка
"Чемпионат войны": художник из Днепра создал альтернативный календарь к ЧМ-2018
"Вам напомнить, что вы женат": Юрий Горбунов "засветился" в компании четырех красоток (фото)
"Ехала в роддом с температурой": Алена Шоптенко рассказала о родах
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь