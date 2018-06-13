На темі заручників у "нормадській четвірці" Росія гратиме ще півтора роки мінімум, - Зеркаль

Росія сконцентрувала увагу на політв'язнях для уникнення питань щодо агресії на Донбасі, вважає Зеркаль

Росія у "норманському форматі" (Франція, Німеччина, Україна, РФ) гратиме на чутливій для України темі заручників та політв’язнів ще півтора роки мінімум. Про це заявила заступник міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу".

"Вони (Росія, - ред.) по "нормандському формату" чітко зсунули увагу на дуже чутливу для нас тему - політв'язні і заручники. Вони розуміють, що це для нас болюча тема, що вона для нас є суттєвою, що суспільство дуже уважно за цим слідкує і вони почали грати у цю карту. Я думаю, що ця гра буде тривати півтори роки, як мінімум", - сказала Зеркаль.

За її словами, у тому, що зустріч "нормандської четвірки" не відбувались довгий час, також є причиною Росія, котра заявляла, що нібито причиною відтягування зустрічей є відсутність міністрів закордонних справ у Франції та Німеччині.

Зеркаль також зазначила, що у росіській дипломатії завжди було таке правило - створювати штучні проблеми для того, щоб потім за ними ховати більш складні проблеми та питання.

Нагадаємо, раніше Зеркаль заявила, що у "нормандському форматі" за участі Франції, Німеччини, України та Росії немає консенсусу щодо введення миротворчої місії ООН на Донбас. Росія продовжує наполягати на введенні миротворців лише у якості супроводження місії ОБСЄ.