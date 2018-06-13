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У "нормадському форматі" немає консенсусу щодо миротворців ООН на Донбасі, - Зеркаль

НовиниПолітика    13.06.2018 - 21:30
Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)
Фото: Олена Зеркаль (yes-ukraine.org)

Росія продовжує наполягати на введенні миротворців ООН на Донбас лише у якості супроводження місії ОБСЄ

У "нормандському форматі" за участі Франції, Німеччини, України, Росії, немає консенсусу щодо введення миротворчої місії ООН на Донбас. Про це повідомила заступник міністра закордонних справ України з європейської інтеграції Олена Зеркаль в ефірі "5 каналу" у середу, 13 червня.

"Щоб йти на якісь компроміси, треба спочатку мати концепт. Можна говорити про різні стадії, персонал та інше, - якщо у вас є концепт того, чого ви хочете досягти, і домовленість між сторонами про досягнення цілей цього концепту... Концепту в "нормандському форматі" щодо миротворчої місії немає. Звісно ж, немає і консенсусу", - сказала Зеркаль.

Вона зазначила, що глава російського МЗС Лавров продовжує грати гру, заявляючи, що миротворці потрібні для СММ ОБСЄ. При цьому говориться про те, що супроводжувати місію миротворці зможуть там, де їм будуть дозволяти так звані місцеві авторитети на непідконтрольній Україні території.

Нагадаємо, раніше спеціальний представник Держдепартаменту США з питання України Курт Волкер заявив, що вважає невдалою пропозицію Росії про "сили захисту" ОБСЄ на Донбасі.

А міністр закордонних справ України Павло Клімкін за результатами зустрічі "нормандської четвірки" 11 червня 2018 року заявив, що російська сторона запропонувала ввести на Донбас "тотально фейкову" місію ООН.

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Теги публікації: ООН, миротворцы  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Курс доллара, новини України, ООС
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