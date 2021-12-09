Тело убитого водителя BlaBlaCar нашли спустя пять с половиной лет

Следователи Службы безопасности Украины нашли тело убитого водителя сервиса BlaBlaCar Тараса Познякова. Его убили около пяти с половиной лет назад на трассе Киев - Житомир.
Об этом РБК-Украина сообщил источник в правоохранительных органах.
Отметим, Тараса Познякова убили в апреле 2016 года, когда он на своем авто отправился из Львова в Киев и подвозил попутчиков. Согласно первоначальной весрии следствия, его убили, чтобы завладеть машиной. Но теперь убийство могут переквалифицировать на заказное.
Фото: поиски тела Познякова
По словам источника, о возможном заказном характере убийства Познякова говорит то, что фигуранты дела бывшие бойцы "Правого сектора" Дмитрий Голуб и Луан Кингисепп зарегистрировались на BlaBlaCar конце марта 2016 года перед самой поездкой. При этом они приобрели новые сим-карты и создали фейковый аккаунт на имя "Oksana Sadaeva".
По словам источника, водитель BlaBlaCar Тарас Позняков 30 марта 2016 года зарегистрировал поездку из Львова в Киев на Volkswagen Touareg, который принадлежал его отцу. На следующий день Кингисепп зарегистрировал на эту поездку себя, Голуба и якобы одну женщину.
Фигуранты 3 апреля 2016 года выехали во Львов на поезде, а на следующий день уже возвращались в Киев с Позняковым на Audi A-6. На участке трассы Киев - Житомир между поселками Бузова и Гуровщина водителя убили выстрелами из пистолета "ТТ". Источник утверждает, что выстрелы совершил Кингисепп.
В этот же день они закопали тело Познякова и уничтожили телефоны. А автомобиль Audi A-6 отвезли к знакомому Голуба в Киево-Святошинском районе Киевской области.
Личности подозреваемых в убийстве были установлены 6-7 апреля 2016 года, и с мая они находились в розыске. В августе полиция задержала Голуба, которые не выдал соучастника и место захоронения водителя BlaBlaCar.
В дальнейшем, 23 марта 2019 года в Киеве во время празднования своего дня рождения на съемной квартире разыскиваемый Кингисепп подорвался на гранате и погиб от ранений.
Осенью 2019 года дело передали Главному следственному управлению СБУ. Источник утверждает, что следственным путем была получена информация об обстоятельствах убийства Познякова на трассе Киев - Житомир, месте его захоронения, а также об обстоятельствах, которые предшествовали убийству, и о лицах, возможно причастных к его организации.
Поиск места захоронения осложнялся изменениями рельефа за пять с половиной лет. В предполагаемом районе были проведены строительные работы, а также образовались стихийные свалки. К поисковым работам привлекли тяжелую технику, а также специальное техническое оборудование - георадар EASY RAD - GPR.
Напомним, в мае 2019 года Киево-Святошинский райсуд Киевской области признал бойца "Правого сектора" Дмитрия Голуба - подозреваемого в убийстве водителя BlaBlaCar - виновным. Его приговорили к пожизненному заключению.
Второй фигурант этого дела - тоже бывший боец "Правого сектора" - Луан Кингисепп, который, по версии следствия и стрелял в Позднякова, погиб в 2019 году от взрыва гранаты в киевской квартире.