Тіло вбитого водія BlaBlaCar знайшли через п'ять з половиною років

Зазначимо, Тараса Познякова вбили у квітні 2016 року, коли він на своєму авто вирушив зі Львова до Києва та підвозив попутників. Згідно з початковою весрією слідства, його вбили, щоб заволодіти машиною. Але тепер убивство можуть перекваліфікувати на рекомендоване.

Фото: пошуки тіла Познякова

За словами джерела, про можливий замовний характер вбивства Познякова говорить те, що фігуранти справи колишні бійці "Правого сектора" Дмитро Голуб та Луан Кінгісепп зареєструвалися на BlaBlaCar наприкінці березня 2016 року перед самою поїздкою. При цьому вони придбали нові сім-карти і створили фейковий акаунт на ім'я "Oksana Sadaeva".

Хронологія подій

За словами джерела, водій BlaBlaCar Тарас Позняков 30 березня 2016 року зареєстрував поїздку зі Львова до Києва на Volkswagen Touareg, який належав його батькові. Наступного дня Кінгісепп зареєстрував на цю поїздку себе, Голуба та нібито одну жінку.

Фігуранти 3 квітня 2016 року виїхали до Львова потягом, а наступного дня вже поверталися до Києва з Позняковим на Audi A-6. На ділянці траси Київ - Житомир між селищами Бузова та Гурівщина водія вбили пострілами з пістолета "ТТ". Джерело стверджує, що постріли здійснив Кінгісепп.

Цього ж дня вони закопали тіло Познякова та знищили телефони. А автомобіль Audi A-6 відвезли до знайомого Голуба у Києво-Святошинському районі Київської області.

Особи підозрюваних у вбивстві були встановлені 6-7 квітня 2016 року, і з травня вони перебували у розшуку. У серпні поліція затримала Голуба, який не видав співучасника та місце поховання водія BlaBlaCar.

Надалі, 23 березня 2019 року в Києві під час святкування свого дня народження на орендованій квартирі розшукуваний Кінгісепп підірвався на гранаті та загинув від поранень.

Чому довго шукали тіло

Восени 2019 року справу передали до Головного слідчого управління СБУ. Джерело стверджує, що слідчим шляхом було отримано інформацію про обставини вбивства Познякова на трасі Київ - Житомир, місце його поховання, а також про обставини, що передували вбивству, та про осіб, які, можливо, причетні до його організації.

Пошук місця поховання ускладнювався змінами рельєфу за п'ять із половиною років. У ймовірному районі було проведено будівельні роботи, а також утворилися стихійні звалища. До пошукових робіт залучили важку техніку, а також спеціальне технічне обладнання - георадар EASY RAD - GPR.