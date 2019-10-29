Тело убитого главаря ИГИЛ захоронили в море

Фото: Абу Бакра аль-Багдади (twitter.com)

Такой способ захоронения был выбран, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества

Тело лидера террористической группировки "Исламское государство" Абу Бакра аль-Багдади, убитого в Сирии в субботу, захоронено в море. Об этом сообщает канал CNN со ссылкой на двух представителей Пентагона.

Аль-Багдади был убит в результате спецоперации на границе Сирии и Турции в субботу. В воскресенье советник по национальной безопасности США Роберт О’Брайен заявил в эфире канала NBC, что с телом лидера ИГ поступят так же, как с телом захороненного в море Усамы бен Ладена в 2011 году. Этот способ захоронения был выбран, чтобы не превращать могилу террориста в место паломничества.

Президент США Дональд Трамп пообещал рассекретить и опубликовать фрагменты видео спецоперации по убийству аль-Багдади.

Напомним, Соединенные Штаты Америки провели операцию, направленную против лидера "Исламского государства" Абу Бакра аль-Багдади. Заявление о ликвидации лидера сделал Трамп.

Также РБК-Украина сообщало, что "Исламское государство" назначило преемника лидера Абу Бакра аль-Багдади. Новым лидером ИГИЛ стал Абдулла Кардаш. Он также известный как Хаджи Абдулла аль-Афари.