Тело пропавшего с детьми отца на Киевском водохранилище нашли после 4-х дней поисков

"24 июня в 14:30 в акватории Киевского водохранилища, вблизи с. Лебедевка Вышгородского района, местным населением найдено тело мужчины, поиски которого продолжались четверо суток", - говорится в сообщении.

20 июня в Службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории Киевского водохранилища, вероятно, утонули 3 человека: отец 1985 года рождения и двое детей 2011 и 2017 годов рождения.

Одну девочку из воды достали местные жители и передали медикам, но, к сожалению, по дороге в больницу ребенок умер. Тело другой девочки было найдено на расстоянии более 10 километров от места исчезновения, вблизи села Козаровичи.

Поиски мужчины продолжались до сегодняшнего дня.