UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Тело пропавшего с детьми отца на Киевском водохранилище нашли после 4-х дней поисков

Автор: Андрей Василюк

24 июня нашли тело мужчины, которого искали четверо суток в акватории Киевского водохранилища. Раньше были найдены два ребенка 2011 и 2017 годов рождения.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины в Telegram.

"24 июня в 14:30 в акватории Киевского водохранилища, вблизи с. Лебедевка Вышгородского района, местным населением найдено тело мужчины, поиски которого продолжались четверо суток", - говорится в сообщении.

20 июня в Службу спасения поступило сообщение о том, что в акватории Киевского водохранилища, вероятно, утонули 3 человека: отец 1985 года рождения и двое детей 2011 и 2017 годов рождения.

Одну девочку из воды достали местные жители и передали медикам, но, к сожалению, по дороге в больницу ребенок умер. Тело другой девочки было найдено на расстоянии более 10 километров от места исчезновения, вблизи села Козаровичи.

Поиски мужчины продолжались до сегодняшнего дня.

Отметим, в Украине утонули 40 человек за три выходных дня.

Читайте РБК-Украина в Google News
ГСЧС