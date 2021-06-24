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Тіло зниклого з дітьми батька на Київському водосховищі знайшли після 4-х днів пошуків

Автор: Андрій Василюк

24 червня знайшли тіло чоловіка, якого шукали чотири доби в акваторії Київського водосховища. Раніше були знайдені дві дитини 2011 та 2017 років народження.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС України в Telegram.

"24 червня о 14:30 в акваторії Київського водосховища, поблизу с. Лебедівка Вишгородського району, місцевим населенням знайдено тіло чоловіка, пошуки якого тривали чотири доби", - йдеться в повідомленні.

20 червня до Служби порятунку надійшло повідомлення про те, що в акваторії Київського водосховища, ймовірно, потонули 3 особи: батько 1985 року народження та дві дитини 2011 та 2017 років народження.

Одну дівчинку з води дістали місцеві мешканці та передали медикам, але, на жаль, дорогою у лікарню дитина померла. Тіло іншої дівчинки було знайдено на відстані понад 10 кілометрів від місця зникнення, поблизу села Козаровичі.

Пошуки чоловіка продовжувалися до сьогоднішнього дня.

Зазначимо, в Україні потонули 40 людей за три вихідні.

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ДСНС