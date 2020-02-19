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В Кабмине отреагировали на скандальное разглашение имени погибшего бойца на Донбассе

Новости » Политика     19.02.2020 - 16:52
В Кабмине отреагировали на скандальное разглашение имени погибшего бойца на Донбассе
Фото: Оксана Коляда (facebook.com/Оксана Гаврилюк)

Коляда раскритиковала распространение имени погибшего бойца в СМИ до того, как о трагедии узнали родные

В Украине идет процесс разработки правил оповещения родственников погибших на Донбассе, а также церемониала захоронения военных, отдавших жизнь за страну. Об этом написала глава Минветеранов Оксана Коляда на своей странице в Facebook.

Так, Коляда раскритиковала распространение имени погибшего бойца на Донбассе в СМИ до того, как о трагедии узнали родные.

"Вчера погиб 22-летний воин 72-й бригады - и уже через несколько часов интернет замерцал именем и фамилией юноши. Со ссылкой на "достоверные источники", волонтеров и даже нардепов. У меня вопрос - сколько еще родственники и близкие погибших на фронте защитников будут узнавать о своей личной, частной трагедии из лент публичных новостей и с телеэкранов?" - написала она.

Кроме того, она сообщила, что ведомство собирается создать Национальное кладбище и упорядочить захоронения на военных аллеях.

Напомним, родные погибшего 18 февраля в результате боя у Золотого Луганской области украинского военного Максима Хитайлова узнали о его смерти из СМИ и соцсетей.

Первым имя погибшего в своем Telegram назвал нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко. На него сослались многие СМИ. Вскоре нардеп извинился за свой поступок.

Вчера боевики осуществили попытку прорыва позиций украинских войск вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вильный (Золотое), что в Луганской области.

Позже были опубликованы последствия боя на Донбассе, в результате которого погиб 22-летний украинский боец Максим Хитайлов и получили ранения пятеро бойцов операции Объединенных сил.

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