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Украина на заседании ОБСЕ: боевики планировали наступление на Донбассе

Новости » Политика     20.02.2020 - 08:28
Украина на заседании ОБСЕ: боевики планировали наступление на Донбассе
Иллюстративное фото (flickr.com/ministryofdefenceua)

Украина призвала международное сообщество отреагировать на нарушение минских договоренностей

Наступление боевиков на Донбассе, которое произошло 18 февраля, готовилось российско-оккупационными силами заранее. Об этом заявил заместитель постпреда Украины при международных организациях в Вене Игорь Лоссовский на форуме ОБСЕ, сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укринформ".

По словам Лоссовского, наступление на позиции Объединенных сил готовилось заранее и было осуществлено с целью усиления давления на Украину.

"Понятно, что российские оккупационные войска заранее готовили это нападение, проводя разведывательные действия. Россия еще раз подтвердила, что не желает конструктивно и добросовестно участвовать в мирном процессе. Зато Кремль продолжает воплощать стратегию эскалации на Донбассе с целью усиления давления на Украину", - заявил он.

Также украинский дипломат призвал международное сообщество отреагировать на нарушение минских и нормандских договоренностей со стороны Российской Федерации и усилить давление на Москву.

"Мы призываем международное общество отреагировать на это четкое нарушение минских договоренностей, а также тех договоренностей, которые были достигнуты на недавнем саммите "нормандской четверки" в Париже. Необходимо усилить давление на Россию, чтобы заставить ее выполнять свои мирные обязательства, взятые как стороной конфликта на Донбассе", - подчеркнул Лоссовський.

Как писало РБК-Украина, утром 18 февраля пророссийские боевики атаковали украинские позиции вблизи населенных пунктов Новотошковское, Орехово, Крымское и Хутор Вольный на Донбассе. Под огневым прикрытием оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку прорваться через линию разграничения.

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