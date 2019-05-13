Телеведущая заработала за год более 150 млн грн

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

В ГФС подвели итоги декларирования доходов

Почти 200 отечественных звезд эстрады, музыкантов, шоуменов, телеведущих и спортсменов задекларировали свыше 416 млн грн доходов, полученных в 2018 году. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию и.о. главы ГФС Александра Власова в Facebook.

Он также сообщил, что свыше 127 млн грн дохода задекларировали известные люди, которые осуществляют артистическую, художественную и театральную деятельность в рамках предпринимательской деятельности.

Власов обнародовал ТОП-рекордсменов шоу-бизнеса, задекларировавших крупные суммы доходов:

Телевизионная ведущая - 158,8 млн грн;

Ведущий шоу-программ - 26,9 млн грн;

Футболист - 26,2 млн грн;

Певец - 11,8 млн грн;

Юморист (на упрощенной системе налогообложения) - 4,7 млн грн;

И.о. главы ГФС добавил, что "еще один известный юморист (на упрощенной системе налогообложения)" заработал 4,1 млн грн.

Как сообщало РБК-Украина, за 20108 год доходы свыше 1 млрд грн задекларировали три человека. Из них одним лицом задекларирован доход свыше 10 млрд грн, из которых он заплатит налога на доходы физических лиц и военного сбора на сумму более чем 1 млрд грн.

Напомним, что последний день представления декларации об имущественном состоянии и доходах - 2 мая. Также граждане, которые имеют право на налоговую скидку по результатам 2018 года, могут подать декларацию до 31 декабря 2019 года включительно.