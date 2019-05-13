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Телеведуча заробила за рік більше 150 млн грн

Новини » Економіка    13.05.2019 - 14:47
Телеведуча заробила за рік більше 150 млн грн
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

У ДФС підбили підсумки декларування доходів

Майже 200 вітчизняних зірок естради, музикантів, шоуменів, телеведучих та спортсменів задекларували понад 416 млн грн доходів, отриманих у 2018 році. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію в.о. голови ДФС Олександра Власова у Facebook.

Він також повідомив, що понад 127 млн грн доходу задекларували найбільш відомі особи, які здійснюють артистичну, мистецьку та театральну діяльність в межах підприємницької діяльності.

Власов оприлюднив ТОП-рекордсменів шоу-бізнесу, що задекларували найбільші суми доходів:

  • Телевізійна ведуча - 158,8 млн грн; 
  • Ведучий шоу-програм - 26,9 млн грн;
  • Футболіст - 26,2 млн грн;
  • Співак - 11,8 млн грн;
  • Гуморист (на спрощеній системі оподаткування) - 4,7 млн грн;

В.о. голови ДФС додав, що "ще один відомий гуморист (на спрощеній системі оподаткування)" заробив 4,1 млн грн.

Телеведуча заробила за рік більше 150 млн грн

Як повідомляло РБК-Україна, за 20108 рік доходи понад 1 млрд грн задекларували три особи. З них однією особою задекларовано дохід понад 10 млрд грн, з яких він сплатить податку на доходи фізичних осіб та військового збору на суму більше ніж 1 млрд грн.

Нагадаємо, що останній день подання декларації про майновий стан та доходи - 2 травня. Також громадяни, які мають право на податкову знижку за результатами 2018 року - можуть подати декларацію до 31 грудня 2019 року включно.

 

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