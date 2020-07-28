Телеведущая задекларировала четверть миллиарда гривен годового дохода

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Налоговая подводит итоги декларирования доходов за 2019 год

Телевизионная ведущая задекларировала 261,6 млн гривен дохода, полученного за 2019 год. В число рекордсменов шоу-бизнеса также вошли футболист с 24,5 млн гривен дохода и певец, который заработал 15,3 млн гривен.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной налоговой службы Украины.

В пресс-службе налоговой РБК-Украина не назвали фамилию телеведущей, сославшись на Налоговой кодекс. Однако речь может идти об Оксане Марченко, жене народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука. Ранее он обнародовал свою декларацию за 2019 год, в которой были указаны доходы Марченко в сумме 258,7 млн гривен, полученные от кипрской компании Tumillon Investments.

По данным пресс-службы, звезды эстрады, музыканты, шоумены, ведущие и спортсмены задекларировали доходы, полученные в 2019 году, на общую сумму 766 млн гривен.

Как отметили в налоговой, подавляющая часть известных людей, которые занимаются артистической и художественной деятельностью, зарегистрированы в рамках такой деятельности частными предпринимателями, однако законодательством предусмотрены случаи, когда и они подают декларации об имущественном состоянии и доходах.

Так, публичными лицами по итогам прошлого года задекларировано к уплате налога на доходы физических лиц в сумме более 56 млн гривен, военного сбора - почти 7 млн гривен.

Всего в Украине по итогам декларационной кампании - 2020 почти 8 тыс. человек задекларировали доходы в размере свыше 1 млн гривен. При этом 3 человека указали доходы в сумме более 1 млрд гривен. Это - два жителя Киева и один - Днепра.

В целом миллионерами задекларирован полученный доход в сумме 68,3 млрд гривен и определено к уплате почти 2 млрд гривен налоговых обязательств.

Наибольшее количество миллионеров, которые подали декларации, учитывается по г. Киеву - 40 % от общего количества (3242 человека), Днепропетровской и Харьковской областях - 8 % (616 человек) и 7,4 % (593 человека) соответственно.

Рекордную сумму своих налоговых обязательств к уплате в бюджет (по НДФЛ и военному сбору) определена жителем г. Киева. Он оплатит 304,0 млн гривен.

Напомним, в прошлом году налоговая сообщала о том, что украинская телеведущая задекларировала за 2018 год 158,8 млн грн.

Отметим, по данным Госстата, в 2019 году доходы ниже фактического прожиточного минимума получали 23,1% украинцев.