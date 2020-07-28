Телеведуча задекларувала чверть мільярда гривень річного доходу

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Податкова підбиває підсумки декларування доходів за 2019 рік

Телевізійна ведуча задекларувала 261,6 млн гривень доходу, отриманого за 2019 рік. До списку рекордсменів шоу-бізнесу також увійшли футболіст з 24,5 млн гривень доходу та співак, який заробив 15,3 млн гривень.

Про це повідомляє прес-служба Державної податкової служби України.

За даними прес-служби, зірки естради, музиканти, шоумени, ведучі та спортсмени задекларували доходи, отримані у 2019 році, на загальну суму 766 млн гривень.

Як зазначили в податковій, переважна частина відомих людей, які займаються артистичною та мистецькою діяльністю, зареєстровані в межах такої діяльності приватними підприємцями, проте законодавством передбачено випадки, коли і вони подають декларації про майновий стан і доходи.

Так, публічними особами за підсумками минулого року задекларовано до сплати податку на доходи фізичних осіб у сумі понад 56 млн гривень, військового збору - майже 7 млн гривень.

Усього в Україні за підсумками деклараційної кампанії - 2020 майже 8 тис. осіб задекларували доходи у розмірі понад 1 млн гривень. При цьому 3 особи зазначили доходи у сумі понад 1 млрд гривень. Це - два мешканці м. Києва та один - м. Дніпра.

Загалом мільйонерами задекларовано отриманий дохід у сумі 68,3 млрд гривень та визначено до сплати майже 2 млрд гривень податкових зобов’язань.

Найбільша кількість мільйонерів, які подали декларації, обліковується по м. Києву - 40 % від загальної кількості (3242 особи), Дніпропетровській та Харківській областях - 8 % (616 осіб) та 7,4 % (593 особи) відповідно.

Рекордну суму своїх податкових зобов’язань до сплати в бюджет (з ПДФО та військового збору) визначено мешканцем м. Києва. Він сплатить 304,0 млн гривень.

Нагадаємо, у минулому році податкова повідомляла про те, що українська телеведуча задекларувала за 2018 рік 158,8 млн грн.

Відзначимо, за даними Держстату, у 2019 році доходи нижче фактичного прожиткового мінімуму отримували 23,1% українців.