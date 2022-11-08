Київський телецентр "Олівець" тимчасово закриють: чому і на скільки

Причина такого рішення - безпекові ризики висотної будівлі, мінімізація енерговитрат та економія бюджетних коштів.

"Одні з перших ракетних ударів були по Київській телевежі, що розташована поруч із "Олівцем", унаслідок чого він також зазнав пошкоджень. Питання, залишатися там чи ні, - не стояло. Слід враховувати, що "Олівець" - це 24-поверховий хмарочос, в якому під час повітряної тривоги відключають ліфти. До бомбосховища треба спускатися пішки тривалий час, що також небезпечно для людей", - зазначив Кочубей.

При цьому член правління, який відповідає за операційну діяльність компанії, зауважив, що від початку повномасштабного вторгнення РФ співробітники "Суспільного" в приміщеннях телецентру практично не працювали, а перейшли до інших локацій та офісів: частина людей перебуває в будівлі телебачення на Хрещатику, частина - у Будинку звукозапису, дехто - дистанційно.

"Консервація приміщення означає підготовку будівлі для мінімізації енерговитрат. "Олівець" має автономне опалення. На сьогодні ми виходимо з мінімальних обсягів споживання газу, які необхідні для збереження функціонування комунікацій будівлі. Температурний режим буде лише на рівні 7-10 градусів. Працювати за таких умов неможливо", - сказав Кочубей і додав, що обладнання перенесли в інші місця.

За словами посадовця, щороку обслуговування та утримання "Олівця" коштує понад 100 млн грн.