Від ООН вимагають опублікувати звіт про пошкодження телекомунікацій в Україні

ЄС надіслав до ООН листа з вимогою опублікувати звіт про пошкодження телекомунікаційної інфраструктури в Україні після початку вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv .

У квітні члени Міжнародного союзу телекомунікацій ООН ухвалили резолюцію та погодились підтримати зруйновану війною Україну у відновленні її телекомунікаційного сектора.

Було ухвалено провести оцінку впливу війни в Україні на програми та діяльність Міжнародного союзу телекомунікацій ООН в регіоні та надати звіт про це. Ще влітку повідомлялось, що "не працюють щонайменше 3,7 тисячі базових станцій мобільних операторів на тимчасово окупованих територіях".

"20 телевізійних центрів були певною мірою зруйновані, а понад 50 населених пунктів не мали наземного телебачення та радіо через руйнування та відсутність енергопостачання", - йдеться у заяві.

В ЄС вважають, що агресія РФ проти України характеризується цілеспрямованими атаками на найважливішу телекомунікаційну інфраструктуру.