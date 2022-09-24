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Від ООН вимагають опублікувати звіт про пошкодження телекомунікацій в Україні

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Субота 24 вересня 2022 17:06
Від ООН вимагають опублікувати звіт про пошкодження телекомунікацій в Україні Фото: Від ООН вимагають опублікувати звіт про пошкодження телекомунікацій в Україні (t me UA_National_Police)
Автор: Дмитро Браславський

ЄС надіслав до ООН листа з вимогою опублікувати звіт про пошкодження телекомунікаційної інфраструктури в Україні після початку вторгнення РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Euractiv.

У квітні члени Міжнародного союзу телекомунікацій ООН ухвалили резолюцію та погодились підтримати зруйновану війною Україну у відновленні її телекомунікаційного сектора.

Було ухвалено провести оцінку впливу війни в Україні на програми та діяльність Міжнародного союзу телекомунікацій ООН в регіоні та надати звіт про це. Ще влітку повідомлялось, що "не працюють щонайменше 3,7 тисячі базових станцій мобільних операторів на тимчасово окупованих територіях".

"20 телевізійних центрів були певною мірою зруйновані, а понад 50 населених пунктів не мали наземного телебачення та радіо через руйнування та відсутність енергопостачання", - йдеться у заяві.

В ЄС вважають, що агресія РФ проти України характеризується цілеспрямованими атаками на найважливішу телекомунікаційну інфраструктуру.

Нагадаємо, що у березі окупанти атакували телевежу у Києві.

Пізніше, росіяни завдали удару по телевежі у Вінниці.

Також, російські окупанти знищили телевежу в Ізюмі.

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